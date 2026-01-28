[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 28일 오전 10시 경북교육청 누리집을 통해 2026학년도 공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험 최종합격자를 발표했다.

이번 임용시험은 1차 필기시험과 2차 면접·수업실연 등의 전형을 거쳐 실시됐으며 총 1115명의 지원자 가운데 유치원 교사 44명과 초등교사 272명, 특수교사(유치원․초등) 25명 등 모두 341명이 최종 합격했다.

특히 올해 처음 도입된 초등교사 선발 분야의 지역구분모집(청송군, 영양군, 영덕군, 울진군)을 통해 총 10명의 교사가 최종 선발됐다.

이들은 임용 후 일정 기간 해당 지역에서 우선 근무하게 되며 이를 통해 지역 간 교원 수급 불균형을 완화하고 학생들의 학습권을 더욱 균등하게 보장하는 데 이바지할 것으로 기대된다.

또 올해 초등교사 임용시험 최종합격자 중 남자는 136명, 여자는 136명으로, 사상 처음으로 남녀 합격자 수가 동일하게 나타났다.

이는 2025학년도 남자 131명, 여자 162명과 비교해 남성 교사 비율이 크게 증가한 것으로, 성별 균형을 고려한 교원 수급 측면에서도 의미 있는 변화로 평가된다.

최종합격자들은 오는 29일부터 2월 12일까지 경북도교육청연수원에서 진행되는 신규임용예정자 직무연수를 이수한 뒤 3월 1일부터 순차적으로 임용될 예정이다.