MSC 크루즈 국내 첫 전세선 계약 내년 6월 亞 최대 ‘MSC 벨리시마’ 출항

[헤럴드경제=강승연 기자] 축구장 3개에 달하는 길이의 17만톤급 아시아 최대 규모 크루즈가 내년부터 한국에서 출항한다.

롯데관광개발은 세계적인 크루즈 선사 ‘MSC 크루즈’와 3년간의 전략적 파트너십을 구축하고, MSC 크루즈의 첫 한국 시장 공식 진출을 알리는 전세선 크루즈 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

백현 롯데관광개발 대표이사 사장은 “이번 전세 계약은 15년간 이어온 롯데관광개발의 전세선 운영 노하우와 글로벌 선사로부터의 신뢰가 집약된 결과”라며 “한국 크루즈 시장의 수준을 한 단계 끌어올리고 세계 최고 수준의 크루즈 경험을 제공하며 미래 크루즈 산업의 방향성을 제시할 것”이라고 강조했다.

이번 계약으로 내년 6월부터 인천항에서 ‘MSC 벨리시마’ 전세선이 출항한다. 17만1598톤으로 아시아 최대 규모의 초대형 크루즈선인 MSC 벨리시마는 축구장 3개 길이(약 315.83m)와 아파트 20층 높이(약 65m)에 달한다. 승객 정원 5600여명, 승무원 약 1500명을 수용할 수 있다.

통상 크루즈는 15만톤이 넘어가면 초대형으로 분류된다. 기존 롯데관광개발이 전세선 크루즈로 운항해온 ‘코스타 세레나호’는 11만4000톤의 ‘대형’ 선박이다. MSC 벨리시마는 코스타 세레나호보다 약 5만톤 이상 크며, 수용인원 또한 2000명 가까이 늘었다.

또한 세계 최장급 LED 스카이돔 산책로를 비롯해 미쉐린 셰프 콘셉트의 다이닝은 물론 브로드웨이급 공연 시설과 첨단 스마트 선박 시스템을 갖췄다. 2024년부터 2년 연속 아시아 최고 크루즈 선박으로 선정되기도 했다.

이번 계약은 MSC 크루즈가 한국 시장에 공식 진출하는 최초 사례이자, 국내 전세선 크루즈로는 최대 규모다. 특히 단발성 계약이 아닌 장기적 협력관계를 전제로 한 전략적 파트너십이라는 점에서 한국 크루즈 시장의 새로운 전환점이 될 것으로 기대된다.

롯데관광개발은 MSC 벨리시마를 타고 떠나는 6박 7일의 전세선 크루즈 상품을 선보일 예정이다. 내년 6월 14일 인천항을 출발해 대만 기륭과 일본 사세보를 기항한 뒤 인천으로 돌아오는 일정이다. 다양한 선내 공연과 행사, 미식 프로그램 등을 준비해 크루즈 여행의 가치를 제대로 전달한다는 계획이다.

또한 MSC의 프리미엄 서비스인 ‘MSC 요트클럽’도 선보인다. ‘MSC 요트클럽’은 크루즈 업계에서 ‘선박 안의 선박’으로 불리는 럭셔리 서비스로, 요트클럽을 선택한 고객은 전용 스위트 객실은 물론 전용 레스토랑과 라운지, 프라이빗 수영장 등을 이용할 수 있다. 24시간 버틀러 서비스와 우선 승·하선, 전용 컨시어지 서비스도 제공된다.

또한 롯데관광개발과 MSC 크루즈는 2027년 전세선 1척 운항 계약을 시작으로, 2028년에는 2척, 2029년에는 최대 3척까지 단계적으로 선박 투입을 확대하기로 했다.

세계 3대 크루즈 선사인 MSC 크루즈는 스위스에 본사를 둔 글로벌 크루즈 라인으로 1970년 설립된 MSC 그룹을 기반으로 한 글로벌 해운 기업이다. 현재는 유럽 1위이자 세계 3위의 크루즈 선사로 자리 잡았다.