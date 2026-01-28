한도 없이 국내 가맹점 1% 할인 연회비 1만4000원

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드가 기존 ‘KB국민 WE:SH All 카드’를 ‘KB ALL 카드’로 리뉴얼 출시하고 대표 상품으로 전면에 선보인다고 28일 밝혔다.

‘KB ALL 카드’는 KB국민카드의 신규 상품 브랜드 체계 ‘ALL·YOU·NEED’ 가운데 ‘ALL’ 영역을 대표하는 상품으로, 고객이 어디서나 쉽고 간편하게 사용할 수 있는 할인 혜택을 중심으로 설계됐다.

이번 리뉴얼은 카드의 역할과 정체성을 보다 직관적으로 전달하기 위해 카드명과 디자인을 변경하면서도, 기존 상품의 핵심 혜택과 경쟁력은 유지한 것이 특징이다.

KB ALL 카드는 전월 이용실적 조건이나 할인 한도 없이 국내 가맹점에서 1% 할인 혜택을 제공해, 소비 패턴과 관계없이 지속적인 할인 혜택을 받을 수 있다.

특히 해외 가맹점에서는 2% 할인 혜택을 제공하며, 월 최대 4만원까지 할인 적용이 가능해 국내외를 구분하지 않고 활용할 수 있다.

전월 실적 충족 시에는 자동납부 이용 고객을 대상으로 쇼핑 멤버십, OTT, 이동통신요금 등 생활 밀착형 영역에서 추가 할인 혜택을 제공해 일상 전반에서의 활용도를 높였다.

KB ALL 카드의 연회비는 2만원이며, 모바일 단독카드로 발급 시에는 1만4000원이다.

KB국민카드 관계자는 “KB ALL 카드는 누구나 부담 없이 선택해 일상 전반에서 활용할 수 있는 대표 상품”이라며 “신규 브랜드 체계 ‘ALL·YOU·NEED’의 방향성을 반영해 고객 관점에서 상품 이해도와 사용 편의성을 강화했다”고 말했다.

한편 KB국민카드는 ‘KB ALL 카드’를 시작으로, ‘ALL·YOU·NEED’ 브랜드 체계에 맞춘 다양한 상품 라인업을 순차적으로 선보일 예정이다.