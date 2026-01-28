[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교는 28일 최근 3개 학년도에 걸쳐 ‘등록금전액 장학생률’이 지속적으로 상승해 학생 교육복지와 등록금 부담 완화 측면에서 의미 있는 성과를 거두고 있다고 밝혔다.

등록금 전액 장학생률은 전체 등록생 대비 등록금 전액을 장학금으로 지원받는 학생의 비율을 의미해 대학의 학생 지원 수준과 교육복지 실현 정도를 종합적으로 보여주는 중요한 지표다.

특히 2025학년도 1학기에는 3794명의 학생이 등록금 전액 장학금을 받음으로써 등록금 전액 장학생률이 직전 학년도 50%에서 57%에 도달했으며, 2025학년도 2학기에도 직전 학기 57%을 상회할 것으로 기대된다.

장학금 지원은 학생들의 학업 지속률과 전공 만족도 제고는 물론, 중도탈락률 감소와 대학 전반의 교육 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 평가된다.

류동근 총장은 “우리 대학은 학생들이 학업에만 온전히 집중할 수 있도록 등록금 부담 경감을 우선 과제로 삼아 왔다”면서 “2025학년도 1학기 등록금 전액 장학생률이 57%에 도달하는 것은 학생과 대학이 만들어낸 성과이며, 앞으로도 장학재원을 보다 전략적으로 운영해 학생 지원을 강화하겠다”고 말했다.