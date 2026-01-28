[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 27일 부산항만공사 사옥에서 부산지방해양수산청, 부산지방고용노동청, 부산광역시, (사)부산항만산업총연합회와 부산항 연관산업 육성․지원을 통한 경쟁력 강화를 도모하기 위해 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 부산항 항만․물류산업의 경쟁력 강화와 지역경제 활성화, 안전관리 역량제고를 목표로, 부산항 항만 연관산업을 체계적으로 육성․지원하고 연관산업 전반의 동반성장과 상생협력 기반을 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 5개 기관은 ▷ 연관산업 행정․제도 지원 ▷ 연관산업 인력 수급, 임금체불 예방 및 재해 예방 활동 지원 ▷ 업계 공동 현안 해결을 위한 협력체계 구축 ▷ 현장의견 수렴을 위한 정기 간담회 운영 등 다양한 분야에서 상호 협력해 나갈 예정이다.

송상근 BPA 사장은“이번 업무협약을 통해 5개 기관이 긴밀히 협력함으로써 항만연관업계의 현안을 해소하고 연관산업의 경쟁력을 한층 강화하는 한편 지역경제 활성화에도 도움이 될 것”이라고 밝혔다.