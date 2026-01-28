‘LG 스마트코티지’ 숙박하며 지역문화 즐기는 ‘죽산모락’ 오픈 건축기간 짧은 모듈러주택…LG 가전 제공 캠핑·글램핑 계획하는 B2B 사업자 관심 기대

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 전북 김제에 모듈러주택 ‘LG 스마트코티지(이하 스마트코티지)’를 체험할 수 있는 숙박공간을 마련했다. 스마트코티지를 팝업 쇼룸이 아닌 상시 체험 가능한 숙박시설로 공개한 것은 이번이 처음이다.

LG전자는 지역 청년 창업가 모임 오후협동조합과 손잡고 김제시 죽산면에 복합 문화공간 ‘죽산모락’을 열었다고 28일 밝혔다. 숙박 예약은 파인스테이 및 프리미엄 가구 브랜드 ‘무브먼트랩’ 홈페이지에서 가능하다.

죽산모락에는 단층형 모델 ‘모노(MONO)’와 복층형 모델 ‘듀오(DUO)’ 각 2채씩 들어섰다. 모노는 거실·침실·부엌·욕실 등으로 구성됐다. 듀오는 1층엔 거실·부엌·욕실 등이, 2층엔 침실이 있는 구조다.

안에는 LG전자의 냉장고·빌트인 인덕션·광파오븐·식기세척기·워시타워·스탠바이미 등을 설치해 생활 편의를 높였다. 방문객은 스마트코티지에서 거주하며 김제평야 풍경을 즐기고, 양조·제빵 등 다양한 지역문화도 체험할 수 있다.

LG전자는 모듈러주택이 파인스테이(뛰어난 인테리어와 조경을 갖춘 프리미엄 숙소)나 캠핑·글램핑 사업을 계획 중인 B2B 사업자들에게 높은 관심을 받을 것으로 보고 이번에 상시 체험 가능한 숙박시설을 열었다. 보다 많은 고객들에게 스마트코티지를 경험할 기회를 제공한다는 전략이다.

지난해 10월에는 주택 설계를 단순화하고 필수가전 중심으로 옵션 구성을 줄여 기존보다 가격을 절반가량 낮춘 신모델 2종을 선보이기도 했다.

모듈러주택은 건설 기간이 짧은 데다 씽큐 앱으로 가전·IoT 기기·공조장치를 제어할 수 있어 건물 관리가 쉽다. 에너지 효율도 높아 관리비 절감이 가능하다.

LG전자는 죽산모락에 들어선 태양광 패널 설치 모델 ‘모노 플러스26’이 에너지 자립률 120% 이상을 달성했다고 강조했다. 국내 프리패브(미리 공장에서 만들어 현장에서 조립) 방식 건축물 중 최초로 한국에너지공단에서 부여하는 제로에너지건축물 인증 최고 등급인 ‘ZEB 플러스’를 획득했다.

조연우 LG전자 스마트코티지 컴퍼니 대표는 “LG 스마트코티지는 내 집처럼 편안히 쉴 수 있는 모듈러주택을 원하는 고객은 물론 레저·관광 사업을 준비하는 B2B 사업자에게 좋은 선택지가 될 것”이라고 밝혔다.