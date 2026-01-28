- AI 기반 바이오·우주환경 분야 석·박사 과정 운영…2027년 개원 목표

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국기초과학지원연구원(KBSI)과 고려대학교는 기초과학과 첨단 분석과학을 아우르는 공동연구 및 전문인재 양성을 위해 융합대학원 ‘KU-KBSI School(가칭)’ 설립·운영 협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▷KU-KBSI School 설립 및 운영 ▷국가 대형 연구시설 및 첨단 분석장비 공동 활용 ▷공동연구 및 학연교수 제도 운영 ▷석·박사 과정 공동 교육과정 개발 ▷융복합 기초과학 분야 전문인재 공동 양성 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

특히 양 기관은 2027학년도 신입생 선발을 목표로 KU-KBSI School 설립을 추진한다. 해당 융합대학원은 ▷AI 기반 바이오·생명과학 ▷우주환경 및 행성과학 분야를 중심으로 석·박사 과정을 운영할 예정이다.

학생들은 KBSI 연구원과 고려대학교 교수의 공동 지도를 받으며, KBSI가 보유한 국가 대형 연구시설과 첨단 분석 인프라와 고려대학교의 교육·연구 역량을 연계한 실질적인 연구 중심 교육을 수행하게 된다.

양 기관은 향후 공동 운영위원회를 구성해 대학원 운영과 공동연구·교육 프로그램을 체계적으로 추진하고, 학연 협력을 기반으로 한 지속 가능한 협력 모델을 구축해 나갈 방침이다. 이를 통해 국내 기초과학 및 분석과학 분야의 경쟁력을 강화하고, 미래 과학기술을 선도할 핵심 인재 양성에 기여할 것으로 기대된다.

양성광 KBSI 원장은 “이번 협약은 ‘AI·융합 바이오’ 등 새롭게 부상하는 연구분야에서 필요한 전문 인재 양성을 위해 대학과 연구소가 힘을 합쳤다는 데 큰 의의가 있다”며 “고려대학교와의 긴밀한 협력을 통해 미래 과학기술을 선도할 글로벌 수준의 전문인재를 양성해 나가겠다”고 밝혔다.

김동원 고려대학교 총장은 “이번 협약은 고려대의 우수한 교육 역량과 KBSI의 세계적인 연구 인프라가 결합되는 의미 있는 출발점”이라며 “KU-KBSI School을 통해 기초과학과 첨단 분석과학을 선도할 글로벌 인재를 양성하고, 국가 과학기술 경쟁력 강화에 기여하길 기대한다”고 전했다.