[헤럴드경제=이원율 기자]최근 금값이 치솟으면서 제약업체들이 잇따라 장기근속 포상을 금 대신 현금으로 교체했다.

28일 제약바이오업계에 따르면 GC녹십자는 그간 장기근속 포상으로 금을 선물했는데, 올해부터는 현금 축하금으로 대체했다.

종전에는 근속 기간 10년, 20년, 30년, 40년 별로 금 10돈, 20돈, 30돈, 40돈을 줬다면 올해부터는 현금 500만원, 1000만원, 1500만원, 2000만원을 지급하는 식이다.

분자진단 설루션 기업 씨젠[096530]도 장기근속자 포상을 금 대신 현금으로 전환한 것으로 전해졌다.

그간 10년 근속자에게 휴가와 금 10돈을 주고 15년 근속자에게 금 15돈을 주는 등 근속 5년마다 근속연수에 금 1돈을 곱해 전했지만, 올해부터는 근속연수에 현금 50만원을 곱해 제공한다.

제약기업들이 장기근속자에 대한 포상을 금 대신 현금으로 바꾸는 건 최근 몇 년 새 금값이 고공행진하며 비용 부담이 커진 데 따른 것으로 분석된다.

블룸버그에 따르면 국제 금 현물값은 지난 26일 오전 8시 사상 처음으로 온스당 5000달러를 찍었다. 장중 5110.50달러를 고점으로 기록하기도 했다.

2024년 1월 온스당 2000달러 남짓이었던 금값은 2년새 약 2.5배 올랐다.

아울러 최근 원/달러 환율 상승 여파로 국내 기업의 비용 부담도 커졌다. 온스당 금값에 서울외국환중개 월평균 매매기준율을 반영해 원화로 환산하면 2024년 1월 약 265만원에서 올해 1월 2.8배인 746만원으로 껑충 뛰었다.

제약업계 관계자는 “장기근속 포상을 금으로 지급하면 2년 전에 비해 3배에 육박하는 비용이 드는 셈”이라며 “아직 금 포상을 유지하는 기업들도 현금 대체나 중량 변경 등을 검토 중인 것으로 파악하고 있다”고 했다.

한편 전문가들은 금값 상승세가 당분간 더 이어질 수 있을 것으로 전망한다.

소시에테제네랄은 올해 금값이 온스당 6000달러선에 이를 수 있다고 내다봤다. 모건스탠리도 금값 목표치를 온스당 5700달러로 제시했다.

자산운용사 스프라우트의 라이언 매킨타이어 대표는 로이터에 “금 가격은 고조된 지정학적 불확실성 및 경제적 불확실성으로 계속 지지를 받고 있다”며 “중앙은행들이 외환보유고를 다변화하고 미국 달러에 대한 의존도를 줄이며 여전히 강력한 매수세를 유지하고 있다”고 분석했다.