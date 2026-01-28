- 2026 공공기관 채용박람회서 파이엇 AI로봇, 남동발전 ‘얼굴’로 활약

- 구윤철 부총리 “기술 혁신과 상생의 모범 사례” 호평

공공기관 채용박람회의 풍경이 바뀌고 있다. 단순한 정보 전달을 넘어 최첨단 기술이 접목된 채용 상담이 새로운 트렌드로 자리 잡은 가운데, 한국남동발전과 AI로봇 전문기업 파이엇(Piot)의 협업이 주목받고 있다.

지난 1월 27일부터 3일간 양재 aT센터에서 열리는 2026 공공기관 채용정보 박람회 현장에서 가장 눈길을 끈 것은 남동발전 부스를 누비는 파이엇의 AI 안전순찰 로봇이었다. 이 로봇은 부스를 방문하는 사람들에게 즉각적으로 반응하며 자율주행과 AI 안전 감시 기능을 시연하는 등, 기존의 경직된 상담 분위기를 기술로 유연하게 풀어냈다는 평가를 받았다.

이날 현장을 시찰한 구윤철 부총리 역시 이들의 협력 모델에 깊은 관심을 보였다. 구 부총리는 남동발전 부스에서 로봇의 시연을 지켜본 뒤, 파이엇의 기술력과 이를 과감히 도입한 남동발전의 혁신 의지를 높이 샀다.

구 부총리는 “파이엇의 AI로봇 기술이 공공기관의 니즈와 만나 실질적인 가치를 창출하고 있다”고 언급하며, “이러한 기술 협력이야말로 정부가 지향하는 디지털 혁신과 대·중소기업 상생의 실제 모델”이라고 격려했다.

업계 전문가들은 이번 사례가 단순히 로봇을 전시하는 차원을 넘어, 업무 효율화 뿐 아니라 채용과 홍보에 있어서도 이제는 AI 로보틱스가 필수적인 요소임을 시사한다고 분석했다.

파이엇은 이번 박람회를 기점으로 공공기관 맞춤형 AI 로봇 솔루션 공급을 확대할 계획이다.

파이엇 노규찬 대표는 “구 부총리의 격려는 임직원들에게 큰 동기부여가 되었다”며, “앞으로도 차별화된 기술력으로 공공과 민간을 잇는 가교 역할을 수행하겠다”고 포부를 전했다.