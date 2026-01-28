2월 12일까지 최대 28% 할인…인기 라인업 총출동

[헤럴드경제=최은지 기자] 멀티 비타민 브랜드 ‘센트룸’이 2026년 병오년 설을 맞아 오는 2월 12일까지 네이버 스마트스토어에서 ‘설날+세일’ 프로모션을 진행한다.

이번 행사는 건강기능식품 구매 경험률이 역대 최고치(83.6%)를 기록할 것으로 전망되는 등 일상적 건강 관리에 대한 관심이 높아진 트렌드를 반영해 기획됐다.

센트룸은 이번 프로모션을 통해 베스트셀러 제품군을 최대 28% 할인된 가격에 선보인다. 주요 대상 제품은 성인 남녀 맞춤형인 ‘센트룸 맨·우먼 더블업’, 실버 세대를 위한 ‘센트룸 실버 맨·우먼’, 편의성을 높인 ‘센트룸 원데이팩’ 6종 등이다.

추가 혜택도 강화했다. ‘센트룸 원데이팩’ 4종과 ‘센트룸 타마플렉스 올인원’ 등 대표 제품 5종을 3개씩 구매할 경우 선물용 3번들 세트 패키지를 증정한다. 또한 ‘센트룸 원데이팩’ 6종이나 ‘센트룸 타마플렉스 올인원’ 구매 시에는 네이버 포인트 최대 15,000원을 추가로 지급한다.

이외에도 관절 및 연골 건강을 위한 ‘타마플렉스 올인원’, 어린이용 ‘멀티구미 키즈’, 뼈 건강을 위한 ‘칼슘+D 미니’ 등 전 라인업에 걸쳐 할인 혜택이 적용된다.

센트룸 관계자는 “한국인의 연령과 성별에 따른 필요 성분을 반영한 제품들을 보다 풍성한 혜택으로 제공하고자 한다”며 “이번 프로모션을 통해 명절 건강 선물을 준비하는 소비자들이 합리적인 선택을 할 수 있길 기대한다”고 말했다.