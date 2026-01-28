미국 틱톡샵 진출 준비 한국 기업 대상 콘텐츠 활용법, 에이전시 매칭 등 방안 제시

[헤럴드경제=박세정 기자] 틱톡은 국내 브랜드의 미국 시장 진출과 성장을 지원하기 위해 ‘틱톡샵 US 커넥트(TikTok Shop US Connect)’를 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개최했다고 28일 밝혔다.

행사의 주제는 ‘글로벌 셀러 성장 및 에이전시 매칭 데이’다. 미국 틱톡샵 진출을 준비하거나 성장을 확대하고자 하는 한국 기업을 대상으로 열렸다. 콘텐츠 활용법부터 에이전시 매칭까지 실질적인 실행 방안을 제시하는 자리로 마련됐다.

틱톡은 교육 및 전략 공유 세션과 미국 기반 틱톡샵 에이전시와의 1대1 매칭 프로그램을 진행했다. 국내 브랜드들이 콘텐츠 운영 방식과 크리에이터 협업 구조를 체계적으로 이해하고, 이를 실제로 사업에 적용할 수 있도록 지원했다.

현장에서 틱톡은 미국 틱톡샵의 전반적인 구조와 성장 전략을 설명했다. 또 미국 현지에 특화된 콘텐츠 기획 및 운영 방식과 어필리에이트 구조, 주요 시즌을 반영한 2026년 방향성을 소개하며, 브랜드의 효율적인 시장 안착에 꼭 필요한 노하우도 함께 전달했다.

이번 행사는 단순한 정보 전달을 넘어 브랜드와 미국 틱톡샵 진출을 지원하는 에이전시 간의 실질적인 협업 성사를 목표로 기획됐다. 참여 에이전시들은 각 사가 가진 운영 역량과 협업 구조를 중심으로 틱톡샵에서의 성장을 위한 자신들의 전략을 설명하고, 보유 크리에이터 네트워크 및 콘텐츠 제작 능력을 성공 사례로 입증했다.

이후 행사장에 마련된 에이전시 부스에서는 브랜드와 에이전시가 1대1로 만나 콘텐츠 제작 방향과 범위, 운영 구조 등 구체적인 협업 방안 논의를 통해 최적의 파트너 선정을 위한 기회로 삼았다.

틱톡은 향후에도 입점 업체의 성장 과정을 꾸준히 지원해 브랜드의 틱톡샵 입점이 지속적인 성공으로 이어질 수 있도록 한다는 계획이다.

조미현 틱톡 코리아 에이전시 파트너십 총괄은 “이번 프로그램은 틱톡샵에 대한 우리 기업들의 실질적인 이해를 높이고, 진입 초기부터 신뢰할 수 있는 파트너와 연결될 수 있도록 설계했다”라며 “앞으로도 틱톡은 에이전시와 함께 브랜드들이 틱톡샵 진출 이후에도 콘텐츠 운영과 크리에이터 협업을 안정적으로 확장해 나갈 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.

한편, 틱톡은 그동안 다양한 방법을 통해 한국 사업자들이 틱톡샵에 진출하고 자리 잡을 수 있도록 지원해 왔다. 지난해 미국, 동남아에 이어 올해는 영국, 일본 등 더욱 확대된 글로벌 시장에서의 확장을 뒷받침할 계획이다. 틱톡샵은 현재 한국에서는 이용할 수 없다.