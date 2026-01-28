장애인 생활체육 참여율 34.8%

[헤럴드경제=조용직 기자] 생활체육 참여 정도가 높은 장애인들이 그렇지 않은 장애인들보다 행복감이 더 높은 것으로 나타났다.

문화체육관광부(장관 최휘영)는 대한장애인체육회와 함께 전국 등록 장애인 1만 명(만 10세~69세)을 대상으로 진행한 ‘2025년 장애인 생활체육조사(’24년 9월~’25년 8월 기준)’ 결과를 발표했다.

조사 결과에 따르면 장애인의 생활체육 참여별 행복도 지수는 ‘완전 실행자’의 행복도가 평균 3.39점으로 가장 높았고, 다음으로 ‘불완전 실행자’가 평균 3.33점으로 뒤를 이었다. ‘운동하지 않지만 운동 의지가 있는 자’, ‘운동하지 않고 운동 의지가 없는 자’는 이보다 낮았다.

장애인 생활체육 ‘완전 실행자’는 주 2회 이상(1회당 30분 이상) 집 밖에서 운동하는 사람을 이른다. 이들의 비중이 곧 장애인 생활체육 참여율이다.

2025년도 장애인 생활체육 참여율은 34.8%로 조사돼 전년 대비 0.4%포인트(p) 소폭 감소했다. 주로 이용하는 운동 장소에 대해서 ‘체육시설’을 이용한다는 응답은 18.2%, ‘집안’에서 운동한다는 응답은 9.4%, ‘야외/등산로/공원 등 근처 야외’를 이용한다는 응답은 45.4%를 차지했다.

평소 운동할 때 가장 지원받고 싶은 사항이 무엇인지 조사한 결과, ‘비용 지원’을 희망하는 목소리가 34.7%로 가장 높았다. 이어 ‘장애인용 운동용품 및 장비’ 15.5%, ‘장애인 생활체육 프로그램’ 15%, ‘체육시설의 장애인 편의 시설’ 12.8%, ‘장애인 생활체육 지도’ 9.1%의 순으로 조사됐다.