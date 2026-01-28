서울페이플러스 앱에서 2월 4일 오전 11시부터 구매 배달앱 전용 ‘구로땡겨요상품권’도 2월 3일 발행…15% 할인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 설 명절을 맞아 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인 매출 증대를 도모하기 위해 ‘구로사랑상품권’을 2월 4일 오전 11시부터 발행한다.

총 120억 원 규모로 발행되는 이번 상품권은 서울페이플러스 앱에서 구매할 수 있다.

‘구로사랑상품권’은 구로구 내 전통시장, 음식점, 동네 슈퍼, 카페, 병원, 학원 등 서울페이 플러스 가맹점에서 사용할 수 있는 모바일 지역화폐다.

이번 상반기 발행분은 1인당 월 50만 원까지 구매할 수 있으며, 보유 한도는 150만 원이다. 유효기간은 구매일로부터 5년이다.

상품권 구매 시 5% 선할인이 즉시 적용되며, 사용 금액의 5%에 해당하는 페이백도 받을 수 있어 구매자는 최대 10%의 혜택을 받을 수 있다. 페이백은 사용 다음 달 20일 지급되며, 사용 선착순으로 적용되어 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

또한 연말정산 시 30%의 소득공제 혜택이 적용된다.

2026년 1월 기준 ‘구로사랑상품권’ 사용 가능 가맹점은 2만 1,181개소다.

구는 구매 방법과 사용처, 혜택 등을 다양한 방법으로 홍보할 계획이다. 자세한 사항은 서울페이플러스 누리집 또는 구로구 지역경제과로 문의하면 된다.

구로구는 모바일 배달앱 전용 ‘구로땡겨요상품권’도 2월 3일 오전 10시부터 3억 5000만 원 규모로 발행한다. 해당 상품권은 15% 할인 혜택이 적용되며, 구로구 내 ‘땡겨요’ 앱 가맹점 1908곳에서 사용할 수 있다.