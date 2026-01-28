“군민 실익 최우선, 지역발전 특례 발굴”

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군이 광주·전남 행정통합 논의에 대비해 군민의 이익을 보호하고 지역 발전 방향을 선제적으로 마련하기 위한 전담 조직을 구성하고 본격적인 대응에 나섰다.

담양군(군수 정철원)은 최근 중앙정부와 광주·전남이 추진 중인 행정통합 논의와 관련해, 통합 과정에서 발생할 수 있는 행정·재정적 변화를 면밀히 분석하고 군의 입장을 체계적으로 반영하기 위해 ‘행정통합 대응 전담 조직(T/F)’을 구성했다고 밝혔다.

담양군 행정통합 대응 전담 조직은 이정국 부군수가 단장을 맡아 ▷총괄기획반 ▷행정운영반 ▷홍보지원반 등 실무 중심의 3개 반으로 구성되며, 통합자문단을 별도 운영하여 분야별 특례사업 발굴과 전문적인 대응 전략을 수립한다.

전담 조직은 매주 전략회의를 개최해 추진 상황을 상시 점검하고, 행정통합 특별법안에 포함된 고도의 자치권과 재정 분권 등의 내용을 군의 실정에 맞게 분석하여 대응책을 마련할 계획이다.

군은 특히 행정통합이 국토 균형 발전이라는 대의만큼이나 ‘군민의 실질적 이익’이 보장되어야 한다는 점에 집중해 지난 21일 전략회의를 통해 도출한 ‘8대 핵심 건의사항’을 전남시장·군수협의회에 제출하며 본격적인 행보를 시작했다.

주요 건의사항으로는 경마사업 수행기관 유치 및 인프라 구축, 지역경제 활성화를 위한 개발제한구역(GB) 해제 및 완화, 개발제한구역 내 농촌체류형 쉼터 설치 특례 및 외국인 근로자 숙소 근거 마련, 지역 환경유해시설 이전 및 주상복합단지 조성, 달빛철도 노선 활용 광역 순환철도망 건설, 대전면 전차포 사격장 및 창평면 예비군훈련장 등 군사시설 이전, 국립정원문화원 2단계 확장, 국립 남부권 정원소재실용화센터 조성 등이 포함됐다.

이어 군은 28일 오전 10시 담양문화회관에서 ‘광주·전남 행정통합 공청회’를 개최해 도지사, 군수, 군민이 함께 행정통합의 필요성과 절차를 공유한다.

2월부터는 ‘담양군 행정통합 대응 전략 수립 용역’에도 착수한다. 통합 특별법안이 담양군에 미칠 영향을 과학적으로 분석해, 군민의 권익을 극대화할 수 있는 세부 전략과 맞춤형 특례사업을 추가로 발굴할 방침이다.