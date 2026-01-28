중장기 운영 방향·올해 전시 계획 발표 서소문본관, 2030년 12월 재개관 목표 3월 서서울미술관 개관…올해 39개 전시

[헤럴드경제=김현경 기자] 서울시립미술관(SeMA)이 올해 8개 본·분관 체계를 완성하고, 서소문본관 리모델링을 본격화하며 다음 시대로의 도약을 준비한다.

서울시립미술관은 27일 서울 중구 서소문본관에서 신년 기자간담회를 열고 이 같은 내용을 골자로 하는 중장기 운영 방향 및 2026년 전시 계획을 발표했다.

미술관은 “2025년 개관한 사진미술관에 이어 2026년 3월 서서울미술관 개관으로 8개 본·분관 체계를 완성하게 되면서 유기적인 미술관 네트워크가 본격적으로 작동하게 된다”며 “서울과 세계를 잇는 공간성과 동시대 미술의 미래지향적 시간성 등 이 두 축의 다음을 모두가 함께 만들어가고자 하는 취지에서 ‘모두의 다음을 짓는 미술관’을 새 비전으로 설정했다”고 밝혔다.

중장기 계획으로 ▷정체성 ▷책무성 ▷브랜드 ▷혁신성 등 4개 전략 목표와 8개 신규 전략 과제, 20개 세부 전략 과제를 도출했으며, 이를 발판으로 2030년까지의 진흥 계획을 정립하고 실행 사업들을 구체화해 나가기로 했다.

올해는 2030년 9월 준공을 목표로 한 서소문본관의 리모델링 사업을 본격화한다. 지상 공간 증축 없이 광장 지하 공간 2개 층을 수평 증축하고, 전시동을 전면 리모델링할 계획이다. 증축 규모는 총 3303㎡로, 전시동 앞마당 지하 공간을 전시장과 편의시설, 수장고로 확대할 예정이다.

2개 출입구를 신설해 접근성을 개선하고, 전시동에 에스컬레이터를 설치하며 다양한 전시가 가능한 융복합 공간으로 재구성한다. 또한 자동공조시스템 설치하고 단열 성능을 개선해 국제적 수준 전시 환경을 구축한다.

총사업비는 792억원이며 현재 한국지방행정연구원의 리모델링 타당성 조사를 진행 중이다. 올해 하반기 시 투자 심사와 공유재산 심의, 공공건축 심의 사전절차 이행, 2027년 상반기 설계 공모 등을 거쳐 2029년 1월 공사에 착수한 뒤 2030년 9월 완공, 12월 재개관을 목표로 하고 있다.

아울러 미술관은 올해 8개 본·분관에 걸쳐 전시 39개, 교육 프로그램 634회를 운영한다.

유영국, 오윤, 조숙진, 권병준, 이슬기, 김희천 등 한국 근현대 작가들을 새롭게 조명하는 개인전과 린 허쉬만 리슨, 마틴 파 등 해외 주요 작가 개인전을 연다. 사운드아트를 주제로 한 대규모 국제 교류전도 개최한다.

난지미술창작스튜디오 20주년전 ‘사랑의 기원’, ‘글짓, 쓰는 예술’, ‘2026 타이틀 매치 ‘오인환 vs. 장서영: 인간-하기’’, ‘알렉사에게’ 등 다수의 기획전도 마련한다.

서남권 최초의 공공미술관이자 뉴미디어 특화 미술관인 서서울미술관은 3월 개관 특별전으로 SeMA 퍼포먼스 ‘호흡’, 건립기록전 ‘우리의 시간은 여기서부터’, 뉴미디어 소장품전 ‘서서울의 투명한 |청소년| 기계’를 개최할 예정이다.

최은주 서울시립미술관장은 “올해 8개 본·분관의 완성을 기점으로 2026~2030년 본격적 운영의 방향으로 삼고자 한다”며 “서울시립미술관이 문화적 상호 이해와 교류를 촉진하는 공공미술관의 사회적 역할을 확장하고, 도시와 글로벌 네트워크를 아우르는 서울의 대표적 동시대 미술관으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.