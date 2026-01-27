[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]공원식 포항시장 출마예정자는 27일 ‘원도심 아트 앤 테크노 로드 조성‘에 관한 정책을 발표했다.

공원식 전 경북도 정무부지사는 이날 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “그동안 3·3·3 경제전략, 영일만 워터랜드 조성, 그리고 영일만 백리길 순환 힐링로드 프로젝트 등을 통해 포항의 미래 정책 방향을 밝힌 바 있다”며 “이번에는 중앙상가를 살리려는 원도심 재생 전략을 제안한다”고 밝혔다.

이번 제안은 “원도심 중심의 중앙상가를 단순히 정비하거나 외형을 바꾸는 사업이 아니라 포항테크노파크 재단의 창업회사 입주공간 부족현상을 중앙상가 공실을 이용하자는 것”이라고 정책을 설명했다.

이어 “현재 중앙상가에는 공실이 많고 문화 정책· 산업 정책· 청년 정책이 각각 따로 추진되고 있는 실정”이라며 “청년들은 공간과 기회를 찾지 못해 떠나고 포항테크노파크 재단은 막대한 예산이 드는 건물을 신축해야 하는 어려움이 발생되고 있으며 이제는 이미 존재하는 공간과 기관을 유기적으로 연결해, 힘차게 작동하는 모델을 만들어야 한다”고 강조했다.

공원식 포항시장 출마예정자는 “포항시에 새로운 조직이나 기관을 만들지 않겠다“며 ”이미 존재하는 기관들의 역할을 재정렬해 협력하는 방식으로 추진하고 이 정책은 이미 있는 공간, 기존의 기관, 그리고 포항의 청년 창업자를 하나의 방향으로 연결하자는 원도심 중앙상가 재생 전략“이라고 말했다.