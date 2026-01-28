- 토큰증권법 통과로 STO 시장 개막 임박, 선제적 기술 검증 완료

- ‘ATON DA Agent’ 플랫폼 솔루션 기반 STO 결제 전 과정 실증

- 2차 PoC 추진…제도권 STO 시장 표준 아키텍처 제시

아톤(대표이사 김종서, 우길수)이 스테이블코인과 토큰증권(STO)을 결합한 새로운 디지털자산 결제 모델의 기술 검증에 성공했다. 최근 토큰증권 관련 전자증권법·자본시장법 개정안이 국회 본회의를 통과하며 STO 시장 개막이 가시화된 가운데, 제도권 금융과 디지털자산을 연결하는 실증적 성과를 선제적으로 확보했다는 평가다.

아톤은 지난해 NH농협은행, 뮤직카우와 체결한 ‘스테이블코인 기반 STO 결제 구조 검증을 위한 업무협약(MOU)’에 따라 진행한 PoC(개념검증)를 성공적으로 완료했다고 28일 밝혔다.

이번 PoC는 스테이블코인을 단순 결제 수단이 아닌, STO 발행 및 유통을 위한 결제 인프라의 핵심 요소로 활용하는 구조를 검증하기 위해 추진됐다. 아톤은 이번 프로젝트에서 스테이블코인 자체의 발행·유통보다, STO 상품을 안정적이고 규제 친화적인 방식으로 결제·정산하기 위한 핵심 결제 수단으로서 스테이블코인의 역할에 집중했다.

구체적으로 음원 저작권을 기초자산으로 하는 STO 상품을 가정하고, STO 발행 → 투자자 청약 → 스테이블코인 기반 결제 → 정산 및 권리 관리로 이어지는 전체 프로세스를 가상 환경에서 구현했다. 이를 통해 STO와 스테이블코인이 결합된 금융 상품 구조의 상용화 프로세스를 입증했다.

이번 PoC는 아톤이 자체 개발한 B2B 플랫폼 솔루션 ‘아톤 디지털자산 에이전트(ATON DA Agent)’를 통해 진행됐다. 해당 플랫폼은 금융기관·기업이 디지털자산을 안전하고 유연하게 발행·관리·연동할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

아톤은 해당 플랫폼을 기반으로 금융기관 관점의 보안·통제 구조, STO와 스테이블코인 간 연계 시나리오, B2B 환경에서의 운영 효율성 등을 종합적으로 검증하며 상용 환경 적용 테스트를 마쳤다.

이번 PoC는 국내 STO 제도화 및 관련 법안 논의가 본격화되는 시점과 맞물리며 더욱 주목받고 있다. 아톤은 제도 정비 이전 단계에서 기술적·운영적 가능성을 선제적으로 검증함으로써, STO 시장이 본격 개화될 경우 즉시 적용 가능한 인프라 경쟁력을 확보했다는 평가다.

아톤 관계자는 “이번 PoC는 제도 변화에 즉흥적으로 대응한 것이 아니라, STO 시장을 전제로 한 중장기 전략의 일환”이라며 “스테이블코인은 궁극적으로 STO 결제와 정산을 안정적으로 수행하기 위한 핵심 인프라로 작동하게 될 것”이라고 설명했다.

아톤은 이번 1차 PoC 성과를 바탕으로 다양한 메인넷 환경에서 2차 PoC를 추진한다. 2차 PoC에서는 가상 발행이 아닌 보다 현실적인 상용 시나리오를 적용해 실제 서비스 확장성을 검증할 예정이다. 이를 통해 금융기관 주도의 스테이블코인 활용 모델, 실물·지식재산(IP) 기반 STO 상품의 결제·유통 구조, 향후 제도권 STO 시장에서의 표준 아키텍처를 제시한다는 전략이다.

아톤 관계자는 “이번 PoC는 단순한 실험이 아니라 STO 시대를 대비한 실전형 기술 검증”이라며 “앞으로도 금융기관 및 콘텐츠 기업과의 협력을 통해 디지털자산과 제도 금융을 연결하는 핵심 인프라 역할을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.