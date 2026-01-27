전국 첫 ‘청년농 분양 스마트단지’조성 농어업인 수당도 연 60~70만원 인상

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 27일 스마트농업 중심의 미래 농업 전환과 그린바이오 산업 육성, 농가 소득 안정을 골자로 한 ‘2026년 농업 분야 주요 시책’을 발표했다. 2026년을 농정 대전환의 원년으로 삼아 청년 중심의 구조 혁신과 고부가가치 수출 농업 실현에 행정력을 집중한다는 방침이다.

우선 농지 확보에 어려움을 겪는 청년 농업인을 위해 전국 최초로 ‘청년농업인 분양 스마트농업단지’를 조성한다. 국비 89억원을 투입해 밀양시 일원에 10ha 규모로 들어서는 이 단지는 청년이 농지를 장기 임차해 사용한 뒤 소유권을 이전받는 ‘선임대-후분양’ 방식을 채택했다. 자본력이 부족한 청년들의 초기 진입 장벽을 낮추고 안정적인 정착을 돕는 실질적인 지원책이 될 전망이다.

미래 성장 동력인 그린바이오 산업 인프라 구축도 본격화한다. 진주시 문산읍 일원에 463억원을 들여 ‘천연물 소재 전주기 표준화 허브’를 조성하고, 농산물을 기능성 고부가 소재로 전환하는 기반을 마련한다. 2027년 준공 예정인 ‘그린바이오 벤처캠퍼스’와 연계해 연구부터 창업, 사업화까지 한 곳에서 이뤄지는 복합 지원 체계를 완성한다는 계획이다.

농가 경영 안전망은 한층 두터워진다. 2026년부터 농어업인 수당을 전국 평균 수준으로 인상해 1인 농가는 연 60만원, 2인 농가는 70만원을 지급한다. 자연재해에 대비한 농작물 재해보험 품목을 78개로 확대하고, 가축재해보험 지원 한도 역시 상향해 농민들의 보험료 부담을 덜어주기로 했다.

이 밖에도 대학생 대상의 ‘천원의 아침밥’ 사업을 도내 4개 산업단지 근로자까지 확대해 연간 13만5000 식을 제공하는 등 생활 밀착형 농정도 강화한다. 영남권 친환경 농산물 유통 거점이 될 ‘종합물류센터’는 내년 상반기 타당성 조사를 거쳐 정부 계획 반영과 국비 확보에 나설 예정이다.

장영욱 경남도 농정국장은 “2026년은 경남 농업의 현재와 미래를 잇는 전환점이 될 것”이라며 “청년과 첨단 산업을 중심으로 농업의 전략적 가치를 높이고, 현장의 목소리가 정책에 체감될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.