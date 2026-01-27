[헤럴드경제=이원율 기자]중국이 수년간 영국 총리실 소속 고위 당국자들의 휴대전화를 해킹해왔던 것으로 확인됐다고 영국 텔레그래프가 26일(현지시간) 전했다.

소식통 등에 따르면 중국 정부의 지원을 받은 해커들은 지난 2021년부터 2024년까지 영국 총리의 최측근 일부를 겨냥한 해킹을 통해 스파이 활동을 벌인 것으로 알려졌다.

텔레그래프는 보리스 존슨, 리즈 트러스, 리시 수낵 전 총리의 측근들이 해킹 타깃이 됐다고 전했다.

전 총리들의 휴대전화도 해킹 대상에 포함됐는지는 밝혀지지 않았지만, 소식통은 “해킹은 다우닝가(총리실) 핵심부까지” 침투했다고 주장했다.

키어 스타머 총리와 그의 고위 참모진도 중국 해킹에 노출됐을 가능성도 나온다.

이번 해킹은 중국과 연계된 해커 조직 ‘솔트 타이푼’이 벌인 대규모 해킹 공격의 일환으로 추정된다.

지난해 미국과 동맹국 12개국 수사·정보기관들은 ‘솔트 타이푼’이 80여개국의 군시설·교통망·통신망 등 기반 시설에 침투했다는 조사 결과를 발표했다.

중국의 해킹은 지난 2021년부터 이뤄졌다. 정보기관들은 이를 2024년에 파악했다.

지난해 조사 결과 당시 영국 정부는 영국 내 “일련의 활동”이 솔트 타이푼의 영향을 받았다는 식의 모호한 언급을 했다.

중국 해커들이 영국 총리실 당국자들의 휴대전화에서 정확히 어떤 정보를 얻었는지는 확인되지 않았다.

영국 당국은 이에 대해 입장 표명을 거부했다고 텔레그래프는 전했다.

한편 앞서 지난 7일에는 미국 연방하원의 핵심 위원회들에서 일하는 직원들과 보좌관들이 사용하는 이메일을 중국이 해킹한 것으로 드러났다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 전하기도 했다.

다만 의원들의 이메일까지 해킹됐는지는 확실하지 않다고 한 취재원은 FT에 설명했다.

솔트 타이푼 작전은 단순히 정보를 캐내는 데 그치지 않고 유사시 중국이 미국의 핵심 인프라를 마비시킬 수 있는 능력을 갖추는 일을 목표로 삼고 있다는 게 미국 정부 관계자들의 분석이다.

중국 측은 솔트 타이푼 작전을 벌인 바 없다고 부인하고 있다.