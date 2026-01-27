- 강력한 퍼포먼스로 로케트배터리 브랜드 가치 재확인

세방전지(로케트배터리)는 지난 1월 24일, 킨텍스에서 브랜드 캠페인 ‘REXTREME’을 성공적으로 개최했다고 밝혔다. 이 날 대회에는 총 1,000여명의 참가자들이 경기를 뛰었고 관람 티켓도 200여장 판매가 완료 되었다.

이번 REXTREME 행사는 로케트배터리가 추구하는 강력한 성능과 지속력, 한계를 뛰어넘는 에너지를 직관적으로 전달하기 위해 기획된 프로젝트로, 현장에서는 역동적인 퍼포먼스와 체험형 콘텐츠를 중심으로 다양한 프로그램이 진행됐다.

참가자들은 익스트림 콘셉트에 맞춘 피트니스 레이스 코스를 통해 로케트배터리의 핵심 가치인 신뢰성·내구성·파워를 자연스럽게 경험했으며, 현장 분위기는 뜨거운 호응 속에 마무리됐다. 특히 브랜드 메시지를 감각적으로 풀어낸 연출과 경기 구성은 참가자들의 높은 만족도를 이끌어냈다.

대회에 참여한 한 참가자는 “익스트림 콘셉트가 현장 프로그램 전반에 잘 녹아 있어 에너지 넘치는 로케트 브랜드 이미지가 자연스럽게 느껴졌다”고 말했다.

세방전지 관계자는 “REXTREME은 로케트배터리가 지향하는 도전 정신과 기술력을 감각적으로 전달하기 위한 캠페인”이라며 “앞으로도 다양한 방식의 브랜드 경험을 통해 소비자와의 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.