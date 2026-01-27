㈜무영종합건축사사무소(이하 무영건축)가 1월 26일 매탄1구역 재건축사업 추진을 위해 매탄1구역 주택재건축정비사업 추진준비위원회와 사업 추진을 위한 건축설계 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약을 통해 무영건축은 매탄1구역 재건축사업의 ▲기본구상 및 마스터플랜 수립지원 ▲건축계획 및 단지 특화 전략 ▲인허가 대응을 위한 설계 검토 지원 등 건축설계 전반에 걸쳐 협력, 지원역할을 하게 된다. 추진준비위원회는 사업의 원활한 추진을 위해 설계 관련 자료 제공 및 행정 협력에 나설 예정이다.

수원시 팔달구 매탄동에 위치한 매탄1구역은 매탄금성아파트 재건축 사업지로, 해당 사업은 2025년 10월 17일 수원시 입안제안방식으로 구역이 선정되어 추진되고 있다. 특히 수원시 내 다른 후보지와 비교할 때, 주민 동의가 비교적 원활하게 이뤄질 경우 사업 추진 속도가 상대적으로 빠를 수 있을 것으로 전망된다.

추진준비위원회는 이번 업무협약을 통해 사업 초기 단계부터 전문 설계사무소와의 협업체계를 구축함으로써, 정비계획 수립과 행정 절차 전반에서 사업 추진의 효율성을 높인다는 방침이다.

한편, 무영건축은 전국 각지에서 재건축·재개발 및 대규모 주거단지 설계를 수행해온 건축설계 전문기업으로, 도시정비 분야에서 지속적인 성과를 이어가고 있다.

무영건축 관계자는 “입안제안방식의 제도적 특성과 사업 여건을 종합적으로 고려해, 수원시 내 다른 후보지 대비 경쟁력을 갖춘 설계 전략을 제시할 것”이라며 “주민 공감대 형성과 원활한 사업 추진에 실질적으로 기여하겠다”고 말했다.