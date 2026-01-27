역사적 문화공간 라 네키 캄필리오에 조성 팀코리아 단체응원, ‘뮷즈’ 등 K-컬처 홍보

[헤럴드경제=조용직 기자] 연일 품절 행진을 이어가는 ‘뮷즈(MU:DS)’가 2026 동계올림픽이 열리는 이탈리아 ‘디자인의 도시’ 밀라노의 문을 두드린다. 사유·청자·백자·나전·‘케이팝 데몬 헌터스’의 5개 주제로 현대적으로 재해석한 한국 문화유산 상품 96종을 전시한다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 맞아 밀라노 현지에서 2월 5~22일 ‘코리아하우스’가 운영된다.

문화체육관광부(장관 최휘영)와 대한체육회(회장 유승민)는 올림픽이라는 대형 행사를 계기로 코리아하우스를 정부와 민간이 함께하는 K-컬처와 K-스포츠 외교의 거점으로 활용할 계획이라고 27일 밝혔다.

코리아하우스는 밀라노 시내 중심부의 역사적인 건축·문화공간인 ‘빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에 조성한다. 1930년대에 설계된 근대건축 명소이자 박물관으로서, 영화 ’하우스 오브 구찌‘ 등 촬영지로도 명성이 높은 장소다.

저택은 스포츠외교를 위한 고위직 접견과 만찬 행사 공간으로, 야외 테니스코트는 K-컬처와 K-관광 홍보공간으로, 지하는 선수단 휴식 공간으로 활용할 예정이라고 문체부는 설명했다.

‘코리아하우스’의 개관식은 2월 5일에 진행한다. 문체부 최휘영 장관, 대한체육회 유승민 회장을 비롯해 국내외 국제스포츠계 주요 인사가 개관식 현장을 찾는다. 2월 17일, ‘한국의 날’에는 한국의 설날 문화를 활용해 세배, 윷놀이, 딱지치기와 같은 전통놀이 체험이 방문객을 맞는다.

올림픽 무대의 주인공인 대한민국 선수단을 위한 다양한 지원 프로그램도 마련한다. 팀코리아 홍보존에서는 국가대표 선수단복을 전시하고, 포토 존을 운영하며, 주요 경기의 단체 응원전도 진행한다. 2월 22일 ‘대한민국 선수단 해단식’에서는 치열한 승부의 현장을 지나온 선수단의 열정과 도전을 기리며, 후원사와 함께 그 성과를 축하할 계획이다.

아울러 한국관광공사는 ‘밀라노에서 떠나는 한국으로의 여행’을 주제로 한국인의 일상을 방한 관광 콘텐츠로 홍보한다. 국립박물관문화재단의 ‘뮷즈(MU:DS)’는 한국 문화유산 상품 96종을 전시하고 인기상품 19종은 직접 판매한다. CJ, 네이버, 카스 등 후원사도 팀코리아를 응원하는 행사를 연다.

문체부 정책 담당자는 “‘2026 밀라노 동계올림픽 코리아하우스’는 선수단을 응원하는 것은 물론, K-스포츠의 가치와 그 뒤에 있는 문화적 저력을 세계에 전하는 무대”라며 “K-스포츠를 응원하고, K-컬처를 체험하는 공간으로 운영하겠다.”라고 덧붙였다.