[헤럴드경제=박연수 기자] 신세계백화점은 이번 설 명절을 맞아 한우 특수부위 선물세트 판매를 확대한다고 27일 밝혔다.

신세계백화점은 특수부위 중심의 한우 선물세트를 찾는 고객 요청을 반영해 지난해 처음으로 한우 특수부위 선물세트를 선보였다. 올해 설 명절에는 한층 더 강화했다. 특수부위 구성은 지난해 대비 3배 이상 늘렸고, 전체 물량도 약 30% 확대했다.

이번 설 명절에 선보이는 한우 선물세트는 신세계가 엄선한 자체 브랜드인 ‘신세계 암소 한우’ 중에서도 부위별 개성과 풍미를 가장 잘 느낄 수 있는 특수부위 중심으로 구성했다. 부위별 개별 소포장으로 보관과 조리 편의성을 고려했다.

대표 상품은 살치살, 안창살 등 구이용 특수부위를 고루 담은 ‘신세계 암소 한우 더 프라임 미식 만복’(40만원), 토시살, 차돌박이, 제비추리 등 부위를 중심으로 구성한 ‘신세계 암소 한우 플러스 미식 만복’(37만원), 살치살과 치마살, 제비추리 등을 담은 ‘신세계 암소 한우 미식 만복’(35만원) 등이다.

최원준 신세계백화점 식품생활담당 상무는 “앞으로도 명절 선물세트 전반에서 차별화된 상품을 선보이겠다”고 말했다.