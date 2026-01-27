관세·셧다운 우려에도 빅테크 실적 기대 유지 달러 약세 속 금·은 강세 지속…금값 5110달러 돌파 사상 최고치

[헤럴드경제=김유진 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다를 향해 관세 위협을 가하고 양당 갈등 속에 미국 연방 정부 셧다운(일시 업무 정지) 우려가 커졌지만 저가 매수세로 증시는 상승했다. 주요 빅테크의 실적 발표를 앞두고 기대감을 유지하는 것으로 풀이된다.

26일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 313.69포인트(0.64%) 오른 4만9412.40에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 34.62포인트(0.50%) 상승한 6950.23, 나스닥종합지수는 100.11포인트(0.43%) 뛴 2만3601.36에 장을 마쳤다.

이날 개장 전 주가지수는 하락세로 거래를 시작했다. 트럼프가 주말 동안 캐나다가 중국과 무역 협정을 맺으면 캐나다산 제품에 100% 관세를 부과하겠다고 위협한 여파다. 나스닥100 선물은 아시아 장에서 -1.46%까지 낙폭을 확대하기도 했다.

주말 간 미네소타주에서 이민세관단속국(ICE)의 총격으로 시민 1명이 또 사살된 점도 시장에 불확실성을 제공했다. ICE의 과잉 진압으로 미국 전역에서 불만이 폭발하면서 트럼프 정권도 예상치 못한 역풍을 맞고 있다. 트럼프의 지지율은 최근 조사에서 38% 수준까지 내려앉은 것으로 나타났다.

미국 민주당이 ICE의 시민 사살을 문제 삼으며 예산안 통과에 협조하지 않겠다고 나선 것은 셧다운 우려마저 자극했다. 민주당은 ICE를 산하 기관으로 두는 국토안보부의 예산은 따로 처리해야 한다고 주장하고 있다. 오는 30일까지 예산안이 통과되지 않으면 미국 연방 정부는 다시 셧다운에 처하게 된다.

주말 동안 쌓인 악재들이 반영되면서 미국 주가지수는 개장 직전까지 하락권에서 오르내렸다.

바이탈놀리지의 아담 크리사풀리 전략가는 “트럼프의 캐나다 100% 관세 위협이 현실화할 가능성을 특별히 우려하는 사람은 없는 것 같다”며 “다만 동맹국에 대한 압박 수단으로 관세를 끊임없이 휘두르는 행태는 서서히 우호적 분위기를 해치고 있다”고 분석했다.

다만 개장 후 저가 매수세가 빠르게 유입되면서 주가지수는 상승폭을 확대했고 결국 강세로 마감했다. 트럼프가 캐나다에 관세 위협을 가했으나 결국 ‘타코(TACO·트럼프는 언제나 꽁무니를 뺀다)’할 것이라는 관측이 우세했고 미국 의회도 중간 선거를 앞두고 셧다운은 피할 것으로 점쳐졌기 때문이다.

대신 투자자들은 이번 주로 예정된 거대 기술기업들의 실적을 낙관하는 모습이다. 오는 28일에는 마이크로소프트와 테슬라, 메타가 작년 4분기 실적을 공개하며 29일에는 애플이 실적을 발표한다. 금융정보업체 팩트셋에 따르면 현재까지 작년 4분기 실적을 발표한 기업 중 76%가 예상치를 웃돌았다.

US뱅크자산운용의 톰 헤인린 국내 투자 전략가는 “정책적 불확실성과 지정학적 불안에도 불구하고 소비자들은 여전히 양호한 흐름으로 소비를 유지하고 있다”며 “기업들은 수익성 측면에서 호조를 보이는 동시에 인공지능(AI) 및 기타 생산성 도구에 계속 투자하고 있는 것 같다”고 말했다.

업종별로는 통신서비스가 1% 이상 올랐다. 임의소비재와 필수소비재, 부동산은 하락했다.

애플과 메타는 실적 발표를 앞두고 2% 이상 올랐다. 마이크로소프트도 1% 상승했다. 세 회사 모두 최근 몇 달간 주가가 부진했다는 공통점이 있다. 실적 발표를 앞두고 미리 주식을 매입하는 움직임으로 풀이된다.

반면 테슬라는 실적 발표를 앞두고 이틀 연속 하락했다. 지난달 22일 498.83달러로 고점을 찍은 뒤 하방 압력이 강하다.

불확실성 증가와 고점 부담이 겹치면서 시가총액 상위 반도체주도 매도세가 강했다. 마이크론테크놀러지와 AMD는 3% 안팎으로 내렸고 최근 실망스러운 1분기 실적 전망을 발표했던 인텔은 5.72% 떨어졌다.

이날 금 현물 가격은 장중 온스당 5110.50달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다.

미 동부시간 오후 기준 금 현물은 전장보다 2% 오른 5077.22달러에 거래됐다. 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금 선물 종가도 온스당 5082.50달러로 전 거래일 대비 2.1% 상승했다. 금 가격은 2024년 27% 오른 데 이어 2025년에는 65% 급등했으며, 새해 들어서도 상승 흐름을 이어가고 있다.

연준의 정책 독립성에 대한 우려와 도널드 트럼프 미국 대통령의 대외 강경 발언이 겹치며 달러화 자산에 대한 신뢰가 흔들린 점이 안전자산 수요를 자극한 것으로 풀이된다. 시장에서는 화폐 가치 훼손 가능성에 대비하는 이른바 ‘디베이스먼트 트레이드’가 재부각됐다는 분석도 나온다.