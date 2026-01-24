2026년 美독립 250주년, 월드컵축구 활기 문화관광 한미동맹,교류활성화 힘 모으기로

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사 뉴욕지사, 뉴욕한국문화원, 한국콘텐츠진흥원 뉴욕센터는 모두 뉴욕코리아센터에 입주해 있다.

이들 기관이 의기투합해 관광 한미동맹을 공고히할 미국 동부 연대를 구축했다. 한국여행, K-컬쳐, K-콘텐츠가 어우러져 양국 문화관광 민간 교류 확대를 도모하는 것이다.

한국관광공사 뉴욕지사, 뉴욕한국문화원, 한국콘텐츠진흥원 뉴욕센터는 현지시간 23일 ‘K-컬쳐 토크(K-Culture Talk)’를 열었다.

2026년 북중미 월드컵과 미국 건국 250주년 등 대형 이벤트로 이동과 방문 수요가 급증하는 시점에 맞춰, 문화예술·관광·콘텐츠를 결합한 종합 홍보·체험 행사를 공동 추진하겠다고 밝혔다. 선진국 끼리는 많이 가면, 많이 온다. 이는 평화와 우정의 한 그림이기도 하다.

세 기관은 문화 전시, 관광 홍보, 콘텐츠 체험을 하나의 프로그램으로 묶는 방식으로 한국을 알리는 공동 행사를 준비 중이다.

이날 행사에서는 미국 시장에서의 한국 여행에 대한 의미 있는 분석도 공개됐다. 미국 초고가 여행 시장을 담당하는 리모트 랜즈(Remote Lands)가 한국의 관광 경쟁력 중 하나를 럭셔리 여행으로 꼽았기 때문이다.

멜리사 노빅 리모트 렌즈 부사장은 “한국은 전통과 현대가 공존하고, 서비스 수준이 높으며 안전하고 접근성이 뛰어난 목적지”라며 “과거에는 단순 환승지로 인식됐지만, 이제는 단일 목적지로 깊이 있게 체류하려는 초고가 고객 수요가 빠르게 늘고 있다”고 평가했다.

우리가 미국 팝을 좋아한 적이 있었다. 중고생이 열광했고, 대학생 일부가 미국팝 팬덤에 가세했었다. 1990년~2000년대 들어 미국팝의 국내 인기가 시들해지자 2030세대를 중심으로 미국 드라마가 인기를 끌기도 했다. 그렇다고 해서 미국의 다양한 생활문화요소가 우리 생활에 스며들지는 않았다.

그러나 지금 미국에선, K-팝, 드라마, 뷰티, 푸드, 게임, 자동차, 전자제품, 영화 등은 미국인들의 일상속에 파고들어 그 영역을 점차 확대해나가고 있다.

한국행 여행에서는 예술·미식·웰리스·전통 체험 등 복합적 체험으로 이어진다. 이들 요소를 결합하면 한국으로서는 체류 기간과 지출 규모가 큰 하이엔드 고객을 겨냥할 수 있다.

노빅 부사장은 “초고가 고객은 여러 나라를 빠르게 도는 방식보다, 한 나라를 깊이 경험하는 여행을 선호한다”며 “한국은 이런 수요에 가장 적합한 구조를 갖춘 시장 중 하나”라고 말했다.

이들 세 기관 외에 미국내 한국 산업, 라이프스타일 분야 기관도 힘을 합한다면 한미관광문화경제 교류의 폭과 상호 이해의 폭도 커질 것으로 기대된다.