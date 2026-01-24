‘마곡 생활권’ 방화뉴타운 정비사업 속도 [영상=김율PD]

[헤럴드경제=신혜원 기자] 서울 서부권 천지개벽의 상징인 마곡 일대와 맞닿아 있는 강서구 방화뉴타운은 ‘제2의 마곡’이라 불리는 동네인데요. 뉴타운 내 4개 구역이 정비사업에 속도를 내고 있습니다. 허허벌판이었던 옆동네 마곡이 지금의 모습으로 바뀐 것처럼 이곳 일대도 대규모 주거단지로 상전벽해할 수 있다는 기대감이 커지고 있는데요. 헤럴드경제 부동산360이 방화뉴타운을 직접 찾아 입지요소와 구역별 정비사업 현황을 살펴봤습니다.

서울 서쪽 끝자락에 위치한 방화뉴타운은 김포공항과 마곡지구 사이에 위치해 있는데요. 사실상 마곡생활권인 방화뉴타운은 마곡의 상업·업무·의료시설을 그대로 누릴 수 있습니다.

현재 2·3·5·6구역 정비사업이 이뤄지고 있는데요. 4개 구역 중 가장 사업속도가 빠른 건 방화대로에 붙어있는 6구역입니다. 이주, 철거까지 마쳤고 다음달 분양을 앞두고 있습니다. 6구역은 신방화역과 송정역 더블역세권인 데다 마곡지구와의 거리가 가장 가까워 방화뉴타운 내에서 입지가 가장 좋다고 꼽히는 곳입니다. 시공사가 삼성물산으로 정해져 단지명은 ‘래미안 엘라비네’라고 하는데요. 6구역을 비롯한 방화뉴타운과 관련된 자세한 내용은 영상을 통해 확인하실 수 있습니다.