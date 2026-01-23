이혜훈 기획예산처 장관 후보자 청문회 “상처받은 모든 분께 진심으로 사과” ‘위장 미혼’ 논란에 “장남 부부 이혼 위기”

[헤럴드경제=정석준 기자] 이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 23일 각종 논란에 대해 “저의 성숙하지 못한 언행 때문에 상처받은 모든 분께 진심으로 사과드린다”면서도 일부 의혹은 부인했다.

이 후보자는 23일 오전 국회 재정경제기획위원회 인사청문회 모두발언에서 “정책 집념과 결과로만 증명하겠다는 성과에 매몰된 외눈박이로 살아오면서 소중한 동료들에게 상처를 드린 점을 제대로 보지 못했다”며 이같이 언급했다.

내란 동조 의혹에는 “비판을 피하기 어려운 잘못된 판단의 자리에 서 있었음을 다시 한번 사과드린다”며 “어떠한 변명도 하지 않겠다”고 말했다.

그러면서 “평생 쌓아온 재정정책의 경험과 전문성으로 국민주권정부의 성공에 단 한 부분이라도 기여할 기회를 주신다면, 저의 과오를 국정의 무게로 갚으라는 국민의 명령으로 알고 사력을 다하겠다”고 말했다.

이 후보자는 “장관직을 제안받고 많은 고민을 했다”며 “지금 거대 여당으로서 세 불리기 자체가 필요치 않은 상황에서 나온 통합의 발걸음은 협치의 제도화를 향한 대통령님의 진정성으로 읽혔다”고 말했다.

‘장남이 다자녀 전형으로 연세대에 입학한 것이 맞느냐’는 국민의힘 최은석 의원 질의에 “장남과 차남을 헷갈렸다”며 “사회기여자 전형, 국위선양자로 입학한 것으로 보인다”고 밝혔다.

시아버지로서 4선 의원을 지낸 김태호 전 내무부 장관의 경력을 활용해, 장남을 연세대에 특혜 입학시킨 것 아니냐는 지적에는 “국위선양자의 연세대 기준은 훈장 종류를 정해 놓고 있다”며 “시부께서 정치인으로서의 공적이 아니고, 공무원으로 평생 봉직한 여러 공적을 인정받아서 청조근정훈장을 받으셨기 때문에 그것으로 자격요건이 됐다”고 해명했다.

결혼한 장남을 ‘위장 미혼’으로 부양가족 수를 늘린 뒤 서울 반포동 래미안 원펜타스 청약에 당첨됐다는 의혹에 장남 부부가 이혼 위기라 혼인 신고를 하지 못했다고 설명했다.

이 후보자는 “2023년 12월 혼례를 올리고 신혼집을 마련할 계획이었다”며 “그래서 각자가 50%씩 내서 전세 용산 집(장남 신혼집)을 마련했다”고 말했다.

그러면서 “곧바로 두 사람의 관계가 깨진 상황이라 최악으로 치달았다”며 “당시 우리는 그 혼례를 유지하기 어렵다고 생각했다”고 했다.

대외경제정책연구원(KIEP)에 취업한 장남이 사실상 세종에 거주하지 않았냐는 질의에는 “아예 살지 않았던 것은 아니지만 서울을 많이 왔다 갔다 했다”며 그 이유로는 “세탁과 빨래를 혼자 하기 힘들었다고 한다”고 말했다.