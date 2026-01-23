‘2025년 외국환은행 외환거래 동향’ 거주자 해외증권투자 큰폭 증가 영향

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 은행의 하루 평균 외환 거래액이 역대 최대를 기록했다. 거주자 해외증권투자와 외국인 국내증권투자가 나란히 늘어난 결과다.

한국은행이 23일 발표한 ‘2025년 중 외국환은행의 외환거래 동향’에 따르면 지난해 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환·외환 파생상품 거래) 규모는 총 807억1000만달러로 집계됐다.

지난 2024년(689억6000만달러)보다 17% 늘었다. 2008년 통계 개편 후 최대치도 경신했다.

한은은 “외환시장 거래시간 연장 영향이 이어지는 가운데 거주자 해외증권투자와 외국인 국내증권투자 관련 거래가 큰 폭 증가했기 때문”이라고 설명했다.

국제수지 기준 거주자 해외증권투자는 2024년 연간 722억달러에서 지난해 1~11월 1294억달러로 79.2% 늘었다. 같은 기간 외국인 국내증권투자도 220억달러에서 504억달러로 129.1% 급증했다.

상품별로 보면, 일평균 현물환 거래(323억8000만달러)가 26.1%, 외환 파생상품 거래(483억3000만달러)가 11.6% 각각 증가했다.

은행별 외환거래액은 국내은행이 375억4000만달러로 21.2%, 외국은행 지점이 431억7000만달러로 13.6% 각각 늘었다.