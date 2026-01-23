“특검, 특검보 등 압수수색 진행 중”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 민중기 특별검사팀의 ‘통일교 편파 수사 의혹’을 수사하는 고위공직자범죄수사처가 23일 민 특검을 상대로 압수수색에 나섰다.

공수처는 이날 언론 공지를 통해 공수처 수사4부(차정현 부장검사)가 이날 오전 11시 30분께부터 이른바 ‘특검 직무유기 의혹 사건’과 관련해 특검, 특검보 등에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다.

공수처는 지난해 8월 민중기 특검팀이 더불어민주당 소속 정치인들도 통일교 측으로부터 금품을 받았다는 윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술을 듣고도 국민의힘 소속 정치인들만 수사했다는 의혹을 수사하고 있다.

공수처는 현재 서울 광화문 민중기 특별검사팀 사무실에서 민 특검과 특검보들의 휴대전화를 비롯해 당시 수사팀의 PC 등을 압수수색 중인 것으로 알려졌다.

앞서 특검팀은 당시 윤 전 본부장으로부터 2018∼2020년께 전재수 전 해양수산부 장관에게 한일 해저터널 추진 등 교단 현안 해결을 위한 청탁성으로 명품 시계 2개와 함께 수천만원을 제공했다는 진술을 확보했다. 아울러 윤 전 본부장은 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원 등에게도 금품을 전달했다는 취지로 진술했던 것으로 전해졌다.

다만 특검팀은 여당 의원에 대해서는 정식 수사에 착수하지 않고 수사보고서에만 남겨뒀다가, 금품을 주고받은 이들에게 뇌물 또는 정치자금법 위반 혐의가 적용될 수 있다고 보고 내사(입건 전 조사) 사건번호를 부여한 것으로 알려졌다.

관련 고발을 접수한 경찰청 특별전담수사팀은 공수처법에 따라 사건을 공수처에 이첩했고, 공수처는 지난달 19일 사건을 수사 부서에 배당했다．

공수처는 지난달 26일에도 특검팀에 대한 압수수색을 한 차례 진행한 바 있다. 최근에는 윤 전 본부장을 조사했던 특검팀 소속 수사관 2명을 불러 조사했다.