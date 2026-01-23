23일 6개 유관기관·단체와 업무협약(MOU) 체결

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 흩어져 있던 소상공인 지원 정책을 하나로 묶어 수요자 중심의 맞춤형 서비스를 제공한다. 정책 정보를 몰라 지원을 받지 못하는 사각지대를 없애고 접근성을 획기적으로 개선한다는 방침이다.

경남도는 23일 도청 도정회의실에서 도내 소상공인 지원 6개 유관기관·단체와 ‘소상공인 통합지원체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이번 협약에는 경남지방중소벤처기업청, 소상공인시장진흥공단 경남지역본부, 중소기업중앙회 경남지역본부, 경남투자경제진흥원, 경남신용보증재단, 경남소상공인연합회가 참여했다.

그동안 소상공인 지원책은 분야별로 방대했으나 기관마다 개별 운영해 수요자가 정보를 한눈에 파악하기 어렵다는 지적이 있었다. 이에 따라 도는 기관 간 협력을 통해 정책·금융·마케팅·사회안전망 등 4개 분야 정보를 통합 제공한다. 특히 상담 결과에 맞춰 적합한 사업을 1대1로 연결하는 맞춤형 체계를 가동한다.

지원 범위는 창업부터 성장, 재도약까지 생애주기 전 과정을 아우른다. 도는 기관 공동안내서를 제작하고 온·오프라인 플랫폼을 연계해 정책 접근성을 높일 방침이다.

지원이 필요한 소상공인은 경남소상공인연합회 민원안내데스크를 방문하거나 ‘소상공인24’ 포털에서 정보를 확인하고 신청할 수 있다. 도는 향후 운영 성과를 점검해 협력 범위를 시·군 및 민간기관까지 확대할 계획이다.

김명주 경남도 경제부지사는 “이번 협약은 기관 간 칸막이를 허물고 소상공인이 체감할 정책 체계를 구축하는 출발점”이라며 “소상공인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위해 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.