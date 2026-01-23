[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존 레드베터가 골프 코칭과 골프 여행을 결합한 ‘골프존 레드베터 어드벤처스’ 프로그램을 선보인다

골프존 레드베터는 23일 골프 여행 전문 기업 ‘골프 트레블러(Golf Traveller)’와 전략적 파트너십을 체결하고, 새 글로벌 프로그램 ‘골프존 레드베터 어드벤처스(GOLFZON Leadbetter Adventures)’를 선보인다고 밝혔다.

이날 골프존 레드베터의 소개 자료에 따르면 ‘골프존 레드베터 어드벤처스’는 레드베터 인증 코치가 전 일정에 동행해 실전 중심의 코칭과 인사이트를 제공한다. 세계적인 골프 대회 현장을 방문하고 명문 코스 라운드와 지역 문화 체험도 한다.

벤 리치스 골프존 레드베터 CEO는 “이번 파트너십은 코칭이 연습장을 넘어 실제 골프의 무대와 현장으로 확장되는 새로운 시도”라며 “골퍼들이 세계적인 대회와 상징적인 코스에서 레드베터의 코칭을 직접 경험하며 한 단계 성장할 수 있는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

미국에 본사를 둔 골프존 레드베터는 저명한 골프 교습가인 데이비드 레드베터가 설립한 세계적인 골프 선수 양성 전문 골프 교육기관이다. 골프존 레드베터 아카데미는 현재 미국, 영국 등에서 골프 교육을 진행하고 있으며 국내에서도 골프존 조이마루(대전)을 포함해 구미, 판교에서 운영되고 있다.