3개 실·4개 담당 구조 개편 2년 쇄신 토대 실행력 극대화

카카오의 그룹 컨트롤타워인 CA협의체가 본격적인 성장 가속화에 나선다. 기존 위원회 체제를 ‘3개 실, 4개 담당’ 구조로 슬림화한다. 의사결정 구조를 간소화해 그간 다져온 경영 내실을 토대로 실질적인 경영 성과 창출에 집중한다는 포석이다.

카카오 CA협의체는 기존 4개 위원회, 2개 총괄 및 1개 단(團) 체제를 3개 실, 4개 담당 구조로 개편한다고 23일 밝혔다.

이번 개편은 조직 규모 및 구조를 슬림화해 유연성을 높이는 방향으로 진행됐다. 지난 2년간 진행한 내실 다지기의 성과를 토대로, 인공지능(AI) 등 핵심 사업의 성장을 위한 실행력을 극대화하기 위한 조치다. 새 조직 체계는 오는 2월 1일부터 적용될 예정이다.

신설되는 그룹투자전략실, 그룹재무전략실, 그룹인사전략실 등 3개 ‘실’ 조직은 중장기 투자 및 재무 전략 수립, 인사 시스템 고도화 등 그룹 단위의 의사 결정과 추진이 필요한 영역을 집중 지원한다. 그룹투자전략실장은 김도영 카카오인베스트먼트 대표가, 그룹재무전략실장은 신종환 카카오 CFO가 겸임한다. 그룹인사전략실은 황태선 실장이 맡는다.

그룹 내 ESG·PR·PA·준법경영의 방향성 설정 및 조율은 각각 권대열 그룹ESG담당, 이나리 그룹PR담당, 이연재 그룹PA(Public Affairs)담당, 정종욱 그룹준법경영담당이 맡는다. 각 영역의 CA협의체 내 조직은 카카오 본사로 이관되어 현장 실행에 집중한다.

이번 개편의 밑바탕에는 CA협의체가 구축한 지난 2년간의 ‘강도 높은 쇄신’의 성과가 자리 잡고 있다. 2024년 1월 김범수 경영쇄신위원장과 정신아 대표 공동 의장 체제로 출범한 CA협의체는 카카오그룹 차원의 독립 기구로 그룹 전략 방향을 설정하고 계열사 간 이해 관계를 조율하는 등 그룹의 구심력 강화와 신뢰 회복에 주력해 왔다.

특히 ‘경영 쇄신’을 목표로 비핵심 계열사를 정리하며 카카오그룹의 구조적 전환을 이끌었다. 2023년 147개에 달하던 계열사 수를 지난해 94개로 줄었다. 2년 만에 전체의 3분의 1이 넘는 53개 계열사를 덜어내며 비용 효율성을 높이고 그룹 리소스를 핵심 사업에 집중할 수 있는 기반을 마련했다.

거버넌스 리스크도 상당 부분 해소했다. 준법과신뢰위원회(준신위)와 연계해 내부 통제 시스템을 고도화하고, 투자 및 지배구조 결정 시 ‘사전 리스크 점검’을 의무화했다. 여기에 협의체 임원진이 2024년과 2025년에 걸쳐 약 9억 원 상당의 자사주를 매입하며 책임 경영에 대한 의지를 숫자로 증명한 점도 대내외 신뢰를 회복하는 전환점이 됐다는 평가다.

그룹 운영 체계도 AI 전략에 맞춰 재정비했다. ‘AI 대전환’을 그룹 핵심 전략으로 삼고 인재 채용과 일하는 방식 전반을 AI 중심으로 재편했다. 지난해 9월에는 창사 이래 처음으로 그룹 단위 신입 공채를 실시해 AI 네이티브 인재 확보에 나섰으며, 사내 AI 실험 문화 확산과 협업 체계 정비를 통해 전사 생산성과 실행력을 끌어 올렸다.

강도 높은 쇄신을 통해 체질 개선을 마친 CA협의체는 AI 대전환 성과를 실질적인 비즈니스 모델로 연결하겠다는 방침이다. 이를 위해 외부 AI 생태계 조성에도 힘을 쏟고 있다. 4대 과학기술원과 함께 500억 원 규모의 기금을 조성해 인재 양성과 스타트업 투자에 나선 것이 대표적이다. 카카오는 AI 산업 내 기술–인재–사업 간 선순환 구조 구축을 목표로 4대 과학기술원과 함께 ▷AI 인재 양성 ▷스타트업 투자 ▷지역 산업 AI 전환 등을 지원하며 기업을 넘어 산업 전반의 AI 역량을 강화시켜 나간다. 박혜림 기자