김성태 전 행장 이어 내부인사 발탁 “은행 이해도 높아 안정적 리더십”

IBK기업은행의 차기 행장으로 장민영(사진) IBK자산운용 대표이사가 내정됐다. 김성태 전 행장에 이어 내부 출신 인사가 발탁됐다.

금융위원회는 이억원 위원장이 신임 기업은행장으로 장 대표를 임명 제청했다고 23일 밝혔다. 기업은행장은 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명한다.

1964년생인 장 내정자는 대원고, 고려대 독문학과를 졸업했고 미국 펜실베이니아주립대에서 경영학 석사 학위를 받았다. 그는 1989년 기업은행에 입행해 자금운용부장, IBK경제연구소장, 강북지역본부장, 리스크관리그룹장 등 주요 보직을 두루 거쳤다. 2023년 IBK자산운용으로 자리를 옮겨 이듬해 6월부터는 대표이사를 맡아왔다.

금융위는 “약 35년간 기업은행과 IBK자산운용에 재직해 기업은행에 대한 이해도가 높아 안정적인 리더십을 펼칠 것으로 기대된다”면서 “전문성을 바탕으로 중소기업·소상공인 금융지원을 강화하고 첨단전략산업 분야 벤처기업 투·융자 등 미래성장동력을 확충해 정책금융을 통한 생산적 금융 대전환을 이끌 적임자”라고 내정 배경을 밝혔다.

기업은행은 2일 김 전 행장 퇴임 이후 김형일 전무이사의 직무대행 체제로 운영돼 왔다. 김은희 기자