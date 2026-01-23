이상현·김현태·김대우·고동희·김봉규·정성욱 6명

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부는 23일 12·3 비상계엄 당시 국회와 중앙선거관리위원회 점거 등에 가담한 군인 6명을 대상으로 징계위원회를 개최한다고 밝혔다.

이들은 이상현 특전사령부 전 제1공수특전여단장(준장)과 김현태 전 707특수임무단장(대령), 김대우 전 국군방첩사령부 수사단장(준장), 고동희 정보사령부 전 계획처장(대령)과 김봉규 전 중앙신문단장(대령), 정성욱 전 100여단 2사업단장(대령)으로 알려졌다.

이 준장과 김 대령은 계엄 당시 병력을 이끌고 국회 봉쇄·침투에 관여한 혐의를 받고 있다. 김 대령은 창문을 깨고 국회의사당 내부에 강제 진입한 인원 중 한명이다.

김 준장은 정치인 체포조 운영에 가담한 혐의를 받고 있으며 정보사 소속 3인은 선관위 점거와 선관위 직원 체포 계획에 가담한 혐의다.

이들 모두 내란 중요임무 종사 혐의로 기소돼 군사법원에서 재판을 받는 중이다.

계엄 당시 이들의 상관이었던 여인형 전 방첩사령관과 문상호 전 정보사령관은 이미 파면 징계를 받았고, 곽종근 전 특전사령관은 해임됐다.