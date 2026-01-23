형식 제한 최소화, 독창적 콘텐츠 발굴 2월 19일까지 접수…수상작 2월 24일 발표

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 정통 픽업 ‘무쏘’ 출시와 함께 고객과의 브랜드 소통을 강화하기 위해 인공지능(AI) 콘텐츠 공모전 ‘무쏘맨 AI 어워즈’를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 공모전의 주제는 ‘무쏘맨을 활용한 AI 영상 콘텐츠’로, 참가자들은 생성형 AI 도구를 접목해 KGM 픽업 브랜드 ‘무쏘’의 캐릭터 ‘무쏘맨’을 창의적으로 해석한 영상을 제작하면 된다.

숏폼, 뮤직비디오 등 다양한 형태의 영상을 통해 무쏘 브랜드의 매력을 다채롭게 표현할 수 있으며, AI에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

접수 기간은 오는 2월 19일까지이며, 수상작은 2월 24일 발표할 예정이다.

지원 방법은 무쏘맨 캐릭터 가이드라인에 맞춰 영상을 제작한 후 개인 SNS 계정에 해시태그와 함께 콘텐츠를 업로드하고 구글폼을 통해 영상과 신청 정보를 제출하면 된다.

시상은 조회수와 창의성 등을 기준으로 평가해 총 6팀을 선정한다. ▷전체 영상 중 조회수 1위를 기록한 1팀에는 대상인 ‘무한재생상’을 수여하며, 상금은 300만원이다.

부문별 시상으로는 ▷무쏘맨을 활용한 자유 AI 영상에 ‘내맘대로상’ ▷무쏘 픽업을 활용해 가장 놀라운 상상력을 보여준 영상에 ‘상상초월상’ ▷무쏘맨을 활용한 AI 뮤직비디오 영상에 ‘묘한 중독상’을 선정해 각 부문 조회수 1위 작품에 200만원의 상금을 증정한다.

아울러 특별상은 KGM이 직접 선정한 작품 가운데 ▷가장 참신하고 독창적인 콘셉트의 영상에 ‘이해불가상’ ▷가장 재미있는 영상에는 ‘웃참실패상’을 수여해 각 100만원의 상금을 제공한다.

대상과 부문별 수상은 중복 수상이 가능해, 동일 팀이 최대 500만원의 상금을 받을 수 있다.

KGM 관계자는 “이번 공모전은 참가자들이 상상력과 개성을 마음껏 드러낼 수 있도록 영상의 형식과 표현의 제한을 최소화했다”라며 “AI 콘텐츠를 통해 무쏘만의 개성을 더욱 독창적으로 표현할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.