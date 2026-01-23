아우디 R26 레이스 리버리·팀 유니폼 공개 “F1으로 전 세계에 영감 전할 것”

[헤럴드경제=권제인 기자] 아우디 레볼루트 F1 팀은 독일 베를린 중심부에 위치한 이벤트홀 크라프트베르크에서 팀 공개 행사를 열고 공식 데뷔했다고 23일 밝혔다. 이날 행사에는 약 400명의 초청객이 참석해 아우디 포뮬러 1 팀의 첫 공식 무대를 함께했다.

이번 베를린 행사에서는 아우디 R26의 레이스 리버리와 주요 파트너십이 공개됐으며, 조나단 휘틀리 팀 감독과 마티아 비노토 아우디 F1 프로젝트 총괄은 새로운 팀 유니폼과 드라이버 슈트를 처음으로 선보였다. 2026 시즌 아우디를 대표할 두 드라이버인 가브리엘 보르톨레토와 니코 휠켄베르크는 해당 슈트를 착용하고 시즌에 출전할 예정이다.

팀의 비주얼 아이덴티티를 반영한 팬 컬렉션은 오는 2월 19일부터 팀 공식 웹사이트 및 아디다스를 통해 판매된다. 해당 컬렉션은 아우디 레볼루트 F1 팀을 위해 새롭게 개발된 고유 CI의 일부다. 아우디 모터스포츠의 전통을 상징하는 ‘티타늄’ 컬러는 퍼포먼스와 기술적 정밀함을 강조하며, 새롭게 도입된 ‘아우디 레드’는 팀의 차별화된 개성을 드러낸다.

과거 발전소였던 크라프트베르크의 독특한 공간에서 열린 이번 행사에서는 역사적인 아우디 레이스 카 전시를 통해 팀의 비주얼 콘셉트를 미리 선보였다. 또한 아우디 역사상 가장 강력한 양산차인 아우디 RS e-트론 GT 퍼포먼스가 함께 공개됐으며, 해당 모델은 아우디 R26 포뮬러1 머신에 근접한 최대 680㎾(925마력)의 시스템 출력을 갖췄다.

아우디 R26에는 독일 노이부르크 안 데어 도나우에서 개발된 AFR 26 하이브리드 파워트레인이 탑재된다. 해당 파워트레인은 크리스마스 직전 스위스 힌빌 현장에서 섀시에 장착된 상태로 첫 시동에 성공했으며, 이어 지난 9일 스페인 바르셀로나-카탈루냐 서킷에서 촬영용 주행을 통해 첫 롤아웃을 마쳤다.

아우디 레볼루트 F1 팀의 다음 주요 일정은 오는 26일부터 30일까지 바르셀로나에서 비공개로 진행되는 차세대 F1 머신 테스트다. 이어 2월 11일부터 13일, 그리고 2월 18일부터 20일까지 바레인에서 열리는 공식 테스트 세션을 통해 아우디 R26는 포뮬러 1 그랑프리 데뷔를 앞두고 최종 테스트 주행을 진행하게 된다. 아우디는 오는 3월 8일 호주에서 모터스포츠의 최정상 무대인 포뮬러 1에 공식 데뷔할 예정이다.

게르놋 될너 아우디 AG 최고경영자(CEO)는 “오늘은 아우디 F1 프로젝트의 중요한 전환점”이라며 “우리는 포뮬러 1을 통해 전 세계 팬들에게 새로운 영감을 전할 준비가 됐다”고 말했다.