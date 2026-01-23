“다양한 상품으로 고객 맞춤형 서비스 혁신 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자] SK렌터카는 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’에서 5년 연속 1위를 수상했다고 23일 밝혔다.

‘대한민국 브랜드 명예의전당’은 2017년부터 산업정책연구원(IPS)이 주최해 온 행사로, 경영 실적과 브랜드 가치, 고객 만족, 마케팅 커뮤니케이션 등 총 4개 분야를 종합 평가해 산업별 소비자들에게 가장 많이 사랑받은 최고의 브랜드를 선정한다.

SK렌터카는 이번 행사에서 ‘1년 렌터카’와 ‘SK렌터카 타고바이(이하 타고바이)’, ‘타고페이 플러스’가 좋은 평가를 받았던 것으로 알려졌다.

지난 2024년 업계 최초로 출시된 ‘1년 렌터카’의 경우 신차를 선호하지만 기존과 같이2~5년의 장기 계약에는 부담을 느끼는 고객에게 적합한 상품으로, 고객은 매년 최신 옵션과 페이스리프트 모델 등 새롭게 출시되는 차량을 선택해서 경험할 수 있다. 또한, 결혼·출산 등 가족 구성 변화에 따른 차량 이용의 변화나 다양한 여가 활동에서 선택할 수 있다.

‘타고바이’는 SK렌터카가 지난 2022년 업계 최초로 출시한 상품으로 신차 구매 때부터 SK렌터카가 직접 관리해 온 차량을 고객이 렌털을 통해 최소 1개월에서 최장 1년까지 충분히 이용해 본 뒤 원하는 시점에 구매까지 가능하도록 설계됐다. 고객 체험 기간을 극대화해 장기간의 출퇴근 운전 경험, 주말 여행, 장거리 주행은 물론 혹한기와 혹서기까지 여러 환경에서 차량을 충분히 체험해 본 후 구매할 수 있도록 한 것이 가장 큰 특징이다.

아울러 지난 2025년 출시된 ‘타고페이 플러스’는 고객들의 차량 이용 패턴 변화에 착안해 SK렌터카가 선보인 주행거리 기반 요금제 상품으로, 최근 증가하고 있는 단거리·저주행 중심 고객층을 위해 설계됐다. ‘타고페이 플러스’는 연간 약정 주행거리를 5000㎞또는 7000㎞ 중 선택할 수 있도록 했으며, 특히 렌털료와 대여 기간 등 기존 장기렌터카의 계약 구조에 부담을 가지는 고객이 가볍게 사용할 수 있도록 한 것이 특징이다.

SK렌터카 관계자는 “SK렌터카는 믿을 수 있다는 고객의 의견을 들었을 때 가장 보람이 있고 기쁘다”며 “앞으로도 더 많은 소비자들이 만족하고 이용할 수 있도록 상품과 서비스를 지속 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.