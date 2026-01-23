영국 2026 왓 카 어워즈서 7관왕 스포티지 4년 연속 ‘올해의 패밀리 SUV’ US 뉴스 앤드 월드 리포트 9종 선정

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차그룹이 미국과 영국의 주요 시상식에서 전 라인업에 걸쳐 수상 성과를 거두며 글로벌 경쟁력을 입증했다.

현대차그룹은 영국 자동차 전문 매체가 주관하는 차급별 최고 모델 시상식 ‘2026 왓 카 어워즈’에서 7관왕을 달성했다고 23일 밝혔다. 1978년 처음 시작돼 올해로 49회를 맞은 ‘왓 카 어워즈’는 유럽 내에서 최고의 권위를 자랑하는 영국 대표 자동차 전문 매체 ‘왓 카’가 주최하는 자동차 시상식이다.

이번 시상식에서는 현대차 싼타페가 ‘올해의 7인승 SUV(스포츠유틸리티차량)’에 이름을 올렸고, 아이오닉 6 N이 ‘최고의 고성능 전기차’로 선정됐다. 기아는 ▷스포티지 ‘올해의 패밀리 SUV’ ▷PV5 패신저 ‘올해의 다목적차량(MPV)’ ▷EV3 ‘올해의 소형 전기 SUV’ ▷EV9 ‘최고의 7인승 전기 SUV’로 꼽혔고, 제네시스 GV60은 ‘프리미엄 전기 SUV 최고의 인테리어’ 부문에 선정됐다.

특히, 기아 스포티지는 실용성을 갖춘 실내 디자인, 뛰어난 주행 성능, 합리적인 가격 경쟁력을 인정받아 4년 연속 ‘올해의 패밀리 SUV’에 올랐다. 현대차 싼타페와 기아 EV3도 각 분야에서 2년 연속 선정됐다.

미국에서도 현대차그룹의 수상 행진은 이어졌다. 현대차와 기아는 US 뉴스 앤드 월드 리포트가 주관하는 ‘2026 최고의 고객가치상’에서 총 9개 차종이 수상 명단에 올랐다. US 뉴스 앤드 월드 리포트는 2007년부터 미국에서 판매하는 대부분의 신차 순위와 리뷰를 발표하며, 최고의 고객가치상은 연비, 편안함 및 실용성 등 품질과 구매 가격, 총 소유 비용 등 가격 대비 성능을 위주로 평가한다.

이번 수상에서 현대차 아반떼 하이브리드는 ‘최고의 준중형 하이브리드 승용차’에 이름을 올렸고, 투싼이 ‘최고의 준중형 SUV’로 선정됐다. 기아는 ▷ K4 ‘최고의 준중형 승용차’ ▷니로 ‘최고의 소형 하이브리드 SUV’ ▷스포티지 하이브리드 ‘최고의 준중형 하이브리드 SUV’ ▷스포티지 플러그인 하이브리드 ‘최고의 준중형 플러그인 하이브리드 SUV’ ▷쏘렌토 ‘최고의 중형 3열 SUV’ ▷쏘렌토 하이브리드 ‘최고의 중형 하이브리드 SUV’ ▷EV9 ‘최고의 중형 전기 SUV’ 등을 수상했다.

특히 현대차 아반떼 하이브리드와 투싼은 뛰어난 디자인과 주행 성능, 경쟁력 있는 유지 비용을 인정받아 각각 5년, 3년 연속 동일 부문에서 수상했다. 기아 스포티지 하이브리드는 넉넉한 실내 공간과 우수한 연비를 바탕으로 4년 연속 ‘최고의 준중형 하이브리드 SUV’로 선정됐다.

이 밖에도 현대차그룹은 미국 자동차 평가기관인 켈리 블루 북이 선정하는 ‘2026 베스트 바이 어워즈’에서도 펠리세이드 등 4개 차종이 수상하며 상품 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

현대차그룹 관계자는 “글로벌 시장에서 현대차그룹의 뛰어난 제품 경쟁력을 연이어 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 고객 니즈를 충족하는 폭넓은 라인업을 통해 고객 만족도를 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 말했다.