[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 19일부터 22일까지 달성교육재단과 함께 지역 청소년의 창의적 콘텐츠 역량 강화를 위한 ‘2025 달성웹툰 집중캠프·심화캠프’를 운영했다.

이번 캠프는 달성군 지역내 중학생을 대상으로 웹툰 기획과 제작을 체험할 수 있도록 마련된 교육 프로그램으로, 웹툰 기초과정과 심화과정을 동시에 운영해 참가 학생들의 수준과 경험에 맞춘 맞춤형 교육을 제공하는 것이 특징이다.

영남이공대 웹툰과의 전공 기반 교육 노하우를 바탕으로 웹툰에 관심 있는 청소년들이 단계적으로 창작 역량을 키울 수 있도록 구성됐다.

기초과정인 ‘달성웹툰 집중캠프’는 웹툰 제작의 전반적인 이해와 디지털 드로잉 기초 습득에 초점을 맞췄다.

웹툰 산업과 플랫폼 특성, 장르 이해 교육을 시작으로 클립스튜디오의 기본 기능을 활용한 선 연습, 명암 표현, 캐릭터 디자인 등을 학습하며, 최종적으로 4컷 컷툰 제작까지 경험했다.

또 미디어 리터러시 윤리교육을 병행해 올바른 콘텐츠 제작과 소비에 대한 인식도 함께 높였다.

‘달성웹툰 심화캠프’는 웹툰 제작 경험이 있는 학생을 대상으로 보다 전문적인 교육을 제공했으며 독자 타깃 분석과 스토리 콘셉트 기획, 콘티 구성과 연출 이론, 배경 표현과 3D 에셋 활용 등 실제 웹툰 제작 과정에 필요한 심화 내용을 바탕으로 10컷 이상의 에피소드 웹툰을 완성하는 실습 중심 교육을 진행했다.

이번 캠프는 지난해에 이어 2년 연속 운영되는 프로그램으로 참여 학생과 학부모로부터 높은 만족도를 얻은 바 있다.

또 영남이공대 웹툰과 교수진이 직접 교육에 참여해 전문성과 완성도를 높였으며 수준별 맞춤형 지도와 실습으로 중학생 단계에서부터 콘텐츠 분야 진로를 탐색할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 의미가 크다.

영남이공대 웹툰과 박재윤 학과장은 “기초와 심화 과정을 동시에 운영함으로써 학생 개개인의 수준과 관심도에 맞춘 교육이 가능하다”며 “웹툰이라는 친숙한 콘텐츠를 통해 창의력과 표현력을 키우고 나아가 문화콘텐츠 분야 진로를 구체적으로 탐색할 수 있는 의미 있는 시간이 됐다”고 말했다.