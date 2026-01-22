“伊 곳곳서 태극기 휘날리길” 내달 7일 동계올림픽 개막 6개 종목에 선수 71명 파견

[헤럴드경제=조용직 기자] “우리 선수들의 도전 서사가 세계에서 당당히 빛나길 기대한다.”

보름여 앞으로 다가온 2026 이탈리아 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전하는 대한민국 선수단이 결단식을 열고 당당한 도전을 다짐했다.

대한체육회는 22일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 밀라노·코르티나 동계 올림픽 선수단 결단식을 개최했다.

결단식에는 최휘영 문화체육관광부 장관과 국회 문화체육관광위원회 양문석·조계원·김재원 의원, 유승민 대한체육회장, 이수경 선수단장 등이 참석해 선수들을 격려했다.

최휘영 장관은 격려사에서 “선수 여러분의 끈기와 열정, 서로의 믿음으로 다져 온 팀워크는 이미 대한민국의 큰 자랑이다. 빙상 종목에서 이어온 전통과 명성, 설상과 썰매 종목에서 새롭게 펼쳐질 도전의 서사가 세계에서 당당히 빛나길 기대한다”고 말했다.

이어 “나라를 대표하는 자부심과 국민의 응원을 마음에 품고 최선을 다해달라. 이탈리아 곳곳에서 태극기가 휘날리길 응원하겠다”면서 “정부는 여러분이 최고의 컨디션으로 경기에 임하고 부상 없이 안전하게 대회를 마칠 수 있게 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.

유승민 회장은 개식사에서 “올림픽 무대를 먼저 경험한 선배로서 여러분이 이 자리에 서기까지 흘린 땀과 시간의 무게를 잘 안다”면서 “이제는 그동안의 준비 과정을 믿고 여러분의 경기와 시간에 집중해달라”고 당부했다.

유 회장은 “체육회는 ‘팀 업 코리아’ 지원 프로그램을 통해 여러 분야에서 여러분이 경기에 전념하도록 준비해왔고, 현지에서도 선수 중심의 지원을 이어가겠다”고 약속했다.

이수경 단장은 답사에서 “가장 중요한 것은 여러분의 안전과 건강”이라면서 “모든 관계자와 함께 여러분이 경기에만 전념할 수 있도록 모든 역량을 다해 지원하겠다”고 강조했다.

유승민 대한체육회장은 이수경 단장에게 선수단기를 수여했고, 최휘영 장관은 선수 대표로 나온 쇼트트랙 최민정과 스피드 스케이팅 정재원에게 격려 메시지 보드와 기념품을 전했다.

25번째 동계 올림픽인 이번 밀라노·코르티나담페초 대회는 2월 7일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산시로에서 열리는 개회식을 시작으로 17일간의 열전을 펼친다.

약 90개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 2900여명이 참가해 8개 종목, 16개 세부 종목에서 116개의 금메달을 두고 경쟁을 펼친다.

대한체육회가 이날 결단식에 앞서 발표한 대한민국 선수단 규모는 선수 69명과 임원 59명이었으나 스키에서 2명이 추가로 출전권을 확보한 것으로 확인돼 현재까지 출전이 확정된 선수는 71명이다.

직전 동계올림픽인 2022년 베이징 대회에서 금메달 2개, 은메달 5개, 동메달 2개로 종합 14위를 차지한 한국은 이번 대회에서 3개 이상의 금메달을 따는 것을 목표로 세웠다.

선수단 본단은 30일 인천국제공항을 통해 이탈리아 현지로 떠난다.

올림픽 사상 처음으로 대회명에 두 도시 명칭이 들어가는 이번 올림픽은 4개 클러스터에서 분산돼 열리며 대한체육회는 선수들의 컨디션 유지를 위해 밀라노, 코르티나담페초, 리비뇨 등 3개 클러스터에서 현지 급식지원센터를 운영한다.

올림픽 기간 중 한국을 홍보하고 스포츠 외교, 교류를 위한 장이 될 코리아하우스는 밀라노 중심부에 위치한 역사적 건축물 빌라 네키 캄필리오에 마련되며 5일 개관해 22일까지 운영한다.