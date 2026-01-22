[헤럴드경제=문영규 기자] 경기 부천 금은방 강도살인 사건의 ‘피해자 유족’이라는 한 누리꾼이 온라인 커뮤니티 등을 통해 피의자 김성호(42)씨를 엄벌에 처해달라며 분노했다.

22일 한 온라인 커뮤니티에 올라온 ‘이X(김성호)는 사형이 답입니다’라는 제목의 글에 따르면 부천 금은방 강도살인 피해자의 시동생이라고 밝힌 A씨는 “31년간 형수님 밥을 먹었는데 이제는 먹을 수가 없다”며 “한 가정을 송두리째 파탄시킨 이X는 절대로 용서가 안 된다”고 밝혔다.

A씨는 “채무 때문이라는 뉴스는 어처구니가 없다. (김씨의) 채무가 저는 몇십억(원) 되는 줄 알았다”며 “그 채무가 빚 300만원에 월세 450만원으로, 고작 1000만원도 안 되는 돈으로 사람 목숨을 거두었다”고 주장했다.

그는 “계획적으로 강도살인 한 X를 널리 널리 퍼뜨려 달라”며 “이런 참극은 다시는 일어나면 안 된다”고 덧붙였다.

김씨 “빚이 많아 범행했다” 훔친 귀금속 팔기도

김씨는 지난 15일 낮 12시 7분께 부천시 원미구의 한 금은방에서 업주인 50대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 뒤 귀금속 40여점(시가 2000만원 상당)과 현금 200만원을 빼앗아 달아난 혐의를 받고 있다.

그는 범행 후 미리 챙겨온 정장으로 갈아입고 여러 차례 택시를 타고 도주했다. 도주 과정에서 금은방 여러 곳에 훔친 귀금속을 팔기도 했다.

이후 그는 5시간여만에 서울 종로구 거리에서 경찰에 붙잡혔고 검거 당시 범행에 사용한 흉기, 현금, 여권 등을 가지고 있던 것으로 전해졌다.

경찰 조사에서 그는 “빚이 많아 범행을 저질렀다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경기남부경찰청은 지난 20일 신상공개심의위원회를 열고 김씨의 얼굴, 이름, 나이 등 신상정보를 공개하기로 결정했다.

경찰은 강도살인 혐의로 구속한 김씨를 오는 23일 오전 검찰에 송치할 예정이다.