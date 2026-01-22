한국인 유일 선정…“韓 영화 세계화 핵심 역할”

[헤럴드경제=손미정 기자] 이미경 CJ그룹 부회장이 미국 시사주간지 포브스가 선정한 ‘50세 이상 성공한 글로벌 여성인 2026(50 Over 50 Global: 2026)’에 선정됐다. 이번 명단에서 한국인은 이 부회장이 유일하다.

포브스는 21일(현지시간) 이 회장을 ‘50세 이상 성공한 글로벌 여성인 2026’ 중 한 명으로 소개하며 “한국 영화를 세계화하는 데 핵심적인 역할을 해 온 인물”이라고 전했다.

매체는 이 부회장이 전세계에 이름을 알린 계기로 영화 ‘기생충’(2019)을 꼽았다. 이 부회장은 영화의 총괄 프로듀서로 참여했다. 이듬해 ‘기생충’은 비영어권 영화 최초로 아카데미 작품상을 수상했다.

기생충이 있기 오래전부터 이 부회장은 한국 콘텐츠 산업의 최전선에서 글로벌 시장을 겨냥해왔다. 1994년 CJ 그룹 내 엔터테인먼트 사업을 주도하며 한국 콘텐츠 산업의 성장 기반을 마련했고, 드림웍스 초기 투자자로 참여하며 글로벌 콘텐츠 산업과의 협업구조를 구축해왔다.

포브스는 “이 부회장은 수십년 전부터 한국 영화 제작에 막대한 영향력을 행사해 왔다”고 소개했다.

한편 포브스는 지난 2021년부터 매년 연령과 성별의 한계를 뛰어넘어 의미 있는 성과를 이룬 50세 이상 여성 리더들을 조명해 오고 있다. 올해 명단에는 일본 총리 다카이치 사나에와 오스카 수상 스페인 배우 페넬로페 크루즈, 일본 꼼데가르송 창립자 레이 카와쿠보 등 전 세계 36개국과 지역에서 활동하는 리더, 창업가, 크리에이터, 혁신가들이 이름을 올렸다.