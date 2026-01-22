“장동혁 단식 무시한 정부·여당 비정해…오려면 진작 왔어야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 22일 장동혁 대표 병원 후송 직후 긴급 의원총회를 열고 “내부에서 총질은 없어야 한다”며 대여 투쟁을 위한 보수 결집에 뜻을 모았다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 의원총회 직후 기자들과 만나 “장 대표 단식을 계기로 보수가 결집했고 우리는 대여 투쟁을 하는 것이 바람직하다는 의견이 많이 나왔다”며 이같이 전했다.

최 원내수석대변인은 장 대표 상태에 대해 “정밀 검사를 해 볼 예정이고 건강 상태는 국회에서 보는 것보다 더 심각했다고 한다”고 설명했다. 이어 8일간 이어진 단식 농성 기간 여권 인사 방문이 전무했던 점을 거듭 비판했다. 그는 “비정하지 않나. 기본적인 정치의 도리에도 어긋난다고 생각한다”며 “제1야당 대표가 목숨을 걸고 하는 단식에 위로의 전화나 방문이 없었다는 것은 냉혹한 정치 현실을 보여주는 것 아닌가”라고 성토했다.

특히 홍익표 청와대 정무수석이 ‘이재명 대통령이 빠른 시일 내 병문안을 가 보라고 했다’고 밝힌 것에 대해서도 냉담한 반응을 보였다. 최 원내수석대변인은 “오려면 진작에 왔었어야 한다”며 “도대체 협치할 생각이 있는지 의심하지 않을 수 없다”고 날을 세웠다. 그러면서 “왜 목숨을 걸고 지금 대여 투쟁을 해야 하는지 국민께서 어느 정도 납득하고, 알지 않았을까 생각한다”고 덧붙였다.

장 대표 단식은 중단됐지만 국민의힘은 투쟁 동력을 전국적으로 확대한다는 방침이다. 최 원내수석대변인은 “각 지역구별로 당협위원장, 국회의원을 중심으로 릴레이 시위나 당원 교육 등 투쟁을 계속할 것”이라며 “자세한 지침이 내려갈 것”이라고 예고했다.

한편 민주당과 조국혁신당 간 합당 논의가 시작된 것과 관련해서는 “그것(쌍특검)에 대한 그들의 방어 수단이 아니었을까”라고 말했다.