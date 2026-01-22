북미 최대 에너지·발전 전시회‘ 파워젠’에 韓 중기 통합관 운영 댈러스 코만치 피크 원전·텍사스 주정부 등 찾아 독자 수출방안 모색

[헤럴드경제=배문숙 기자] 한국수력원자력이 협력 중소기업들과 함께 본격적으로 미국 원전 시장 진출을 공략키로 했다.

한수원은 이달 18∼24일(현지시간) 16개 협력 중소기업과 미국 텍사스주에서 ‘MAUNGA with K’ 사업을 통해 미국 원전 산업 선점을 위한 지원활동을 진행하고 있다고 22일 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 정치 구호인 마가(MAGA)에 ‘원전산업’을 뜻하는 ‘NUuclear’를 더해 이름 붙인 이 프로젝트는 미국의 원전 확대 계획에 따라 넓어지는 미국 시장에 한수원 협력 중소기업들을 진출시키기 위한 사업이다.

한수원은 이달 20∼22일 텍사스주 샌안토니오에서 열린 북미 최대 규모의 에너지·발전 전시회 ‘파워젠’(PowerGen) 전시장에 원전 중소기업 통합관을 운영하며 비스트라, 지멘스(Siemens) 등 글로벌 주요 설계·조달·시공(EPC) 기업과 비즈니스 미팅을 주선했다.

한수원이 꾸린 통합관은 이번 전시회 참여기업 중 최대 면적으로 관람객의 관심을 받았다. 한수원은 파워젠 전시회를 통해 협력 중소기업들이 2건의 업무협약(MOU)을 체결하고, 226건의 상담 실적을 달성해 북미 시장 독자 수출 기반을 넓혔다고 설명했다.

협력 중소기업들은 지난 19일에는 댈러스에 있는 코만치 피크 원전을 방문해 주요 설비와 원전 운영 현황에 대한 설명을 들었으며 지난 21일에는 오스틴에 있는 텍사스 주정부 청사를 방문해 텍사스주가 추진하는 원전 산업·정책을 듣고 미국 원전 사업 진출 방안을 모색했다고 한수원은 전했다.

정용석 한수원 기획본부장은 “국내 원전 협력기업이 미국뿐 아니라 전 세계 원전 시장에 지속적이고 체계적으로 독자 수출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.