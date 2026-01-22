연중 낚시대회, 낚시객 숙박시설 등 확충

[헤럴드경제(장흥)=김경민기자]장흥군이 차별화된 낚시산업 육성 정책을 통해 남해안 대표 낚시 관광지로 주목받고 있다.

장흥군은 2025년부터 낚시산업 활성화를 위해 지속적으로 낚시어선 지원 정책을 추진하며, 낚시와 관광을 결합한 새로운 해양 관광 모델을 만들어가고 있다.

그 결과, 작년 한 해 동안 장흥군 낚시어선을 이용한 이용객은 약 1만 명에 달하며, 해마다 꾸준한 인기를 얻고 있다.

이 같은 성과를 바탕으로 장흥군은 지난 1월 15일 장흥군 낚시협회와 간담회를 개최해 현장의 목소리를 직접 청취했다.

군은 낚시객의 다양한 의견을 정책에 적극 반영해, 금년에는 낚시객 중심의 체험형 콘텐츠를 대폭 확대한 신규 사업을 추진키로 논의하였다.

특히, 낚시객들이 지속적으로 제기해 온 숙박시설 부족 문제를 해소하기 위해, 지난해 11월 회진 대리권역에 민간투자 협약(MOU)을 체결하였다.

이를 통해 단순한 낚시 체험을 넘어 숙박과 휴식까지 연계한 체류형 관광 여건을 조성하고, 장흥의 아름다운 자연을 온전히 만끼할 수 있는 해양 관광거점이 조성될 것으로 기대된다.

장흥군 관계자는 “금년에는 새로운 낚시산업 정책과 다양한 관광자원을 유기적으로 연계하여 낚시객들의 편의는 물론, 보고 즐길 수 있는 콘텐츠를 한층 더 풍성하게 제공하겠다”며 “장흥을 다시 찾고 싶은 해양, 낚시 관광 명소로 만들어 가겠다”고 밝혔다.