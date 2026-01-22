총 24명 구 누리집 등으로 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 2월 2일까지 제8기 도봉구 주민참여예산위원회 위원을 공개 모집한다.

주민참여예산제는 예산 편성 과정에 주민의 의견을 반영, 예산의 투명성을 높이고 실질적인 재정 민주주의를 실현하는 제도다.

이번 공개 모집 인원은 임기만료 등 동별 결원 인원에 따른 24명이다.

현재 도봉구에 주소를 두고 있거나, 구 소재 기관에 근무하는 사람 또는 도봉구에 영업소 본점이나 지점을 둔 사업체의 대표자, 임직원이라면 누구나 신청 가능하다.

신청은 구 누리집(온라인)으로 하면 된다. 구비서류 등을 갖춰 도봉구청 기획예산과 또는 동 주민센터로 방문해 신청해도 된다.

동별로 모집 인원을 초과한 경우, 성별 구성 비율, 연령대 등을 종합적으로 고려해 정한다. 모두가 충족된 경우는 무작위 추첨을 통해 선정한다.

제8기 주민참여예산위원은 2026년 3월 1일부터 2028년 2월 29일까지 2년간 구 예산편성 과정에 참여한다.

주요 활동 사항은 ▲예산 편성에 대한 주민 의견 수렴 ▲주민참여예산 제안사업 검토 및 심사 ▲주민참여예산사업 선정을 위한 주민투표 참여 ▲주민참여예산사업 추진현황 모니터링 ▲주민참여예산제 평가 및 개선 방안 마련 등이다.

오언석 도봉구청장은 “주민참여예산제는 투명하고 효율적인 지방재정을 실현하기 위한 창구“라며 ”이번 제8기 주민참여예산위원회 신규위원 모집에 많은 관심과 신청을 바란다”고 말했다.