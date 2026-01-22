송파구청 후생복지 만족도 3년 새 26%p↑… 지난해 ‘만족’ 94% 올해 5개 분야 20개 사업…휴가비·주거지원·문화 활동까지 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 올 한해 직원들이 더 행복하게 일할 수 있도록 ‘직원 후생복지 종합계획’을 마련했다.

구는 2022년부터 직원 복지에 관심을 기울인 결과, 3년 새 만족도가 26%p나 올랐다. 지난해 11월 직원 661명이 참여한 만족도 조사에서는 만족을 나타낸 응답이 94%에 달했다.

특히 구내식당의 다채로운 메뉴와 크리스마스, 추석 등의 특식, 구내매점의 새로운 시도가 직원들로부터 큰 호응을 얻었다.

높은 만족도는 조사에 참여한 직원들의 생생한 답변으로도 알 수 있다. 구내식당에 대해 “줄이 길지만 맛있어서 기다림의 미학” “그저 최고” “단점이 없는 게 흠”이라는 반응이 나왔다. 또, 매점과 구청 내 카페에 대해서는 “매점의 다양한 시도와 시즌 메뉴 넘 좋아요” “스벅한테도 이길 수 있을 듯”이라는 평가가 이어졌다.

직원들은 ‘가족캠프’ ‘문화생활 기회’ ‘건강프로젝트’ 등 몸과 마음을 쉬어 갈 수 있는 사업들을 제안하기도 했다.

구는 설문조사 의견을 반영해 여가생활, 가족친화, 직장생활, 건강관리, 생활안정 등 5개 분야 20개 사업을 확대해 연중 펼친다.

우선, 휴양소 지원 금액을 늘려 국내 호텔, 펜션, 글램핑 등 다양한 곳에서 쓸 수 있다. 자녀가 성인이 됐을 때 주는 축하금을 새로 만들고, 보험 가입도 본인과 배우자뿐 아니라 미성년 자녀까지 선택할 수 있게 넓혔다.

또, 직원 체육행사 지원 범위를 확대해 영화와 공연 관람 등 문화 활동까지 가능하게 하고, 미니올림픽 ‘리그 오브 송파’를 새로 만들어 신체활동으로 더 친해질 수 있는 기회를 만든다. 무주택 직원의 주거비 지원 기준은 보증금 5억 원에서 6억 원까지로 올려 더 많은 직원이 혜택을 받을 수 있게 했다.

이 밖에도 지역 가게 할인, 신입직원 여행비, 생일축하금, 동호회 지원 등 다양한 사업으로 즐겁게 일할 수 있는 환경을 만들어간다.

구의 공무원 후생복지는 서강석 구청장이 직접 챙기는 대표 사업이다. 직원들 의견을 바탕으로 새로운 사업을 만들어 2023년 인사혁신처 주관 ‘후생복지사업 우수사례 평가’에서 전국 1위를 차지했다.

서강석 구청장은 “직원들이 행복하게 일해야 주민들에게도 더 좋은 서비스를 제공할 수 있다”며 “직원 만족이 주민 감동으로 이어지는 선순환을 만들어 ‘섬김행정’을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.