美 매체 악시오스 보도…나토 총장, 그린란드 방위협정 개정·골든돔 배치 제안 ‘그린란드 내 미군기지 추가 건설’ 논의했으나 합의안 최종포함 여부 불분명

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 문제를 두고 나토(NATO·북대서양조약기구)와 ‘합의의 틀’을 만들었다고 밝힌 가운데, 해당 합의에는 덴마크의 그린란드 통치권을 존중하는 원칙이 포함돼 있다고 미국 온라인 매체 악시오스(Axios)가 21일(현지시간) 보도했다.

이 사안에 정통한 두 명의 소식통은 트럼프 대통령과 마르크 뤼터 나토 사무총장이 스위스 다보스에서 논의한 내용에 그린란드 통치권을 덴마크에 두는 원칙이 담겨 있다고 악시오스에 전했다.

앞서 트럼프 대통령은 CNN과의 인터뷰에서 이번 거래를 통해 그린란드 소유에 대한 자신의 바람이 충족됐느냐는 질문에 “궁극적으로는 장기 거래”라며 “모든 사람을 매우 유리한 위치에 놓게 될 것”이라고 말했다. 다만 통치권 문제에 대해서는 구체적인 언급을 피했다.

소식통들에 따르면 뤼터 사무총장이 이날 트럼프 대통령에게 제안한 안에는 1951년 미국과 덴마크가 체결한 ‘그린란드 방위 협정’을 개정하는 내용이 포함된 것으로 전해졌다. 해당 협정은 나토가 필요하다고 판단할 경우 미국이 그린란드에 군사 기지를 건설하고 방위 구역을 설정할 수 있도록 허용하고 있다.

아울러 뤼터 사무총장 제안에는 그린란드 안보 강화, 북극 지역 내 나토 활동 확대, 원자재 관련 추가 작업에 관한 내용도 있다고 한다.

또 그린란드 골든돔 배치와 러시아·중국의 ‘악의적 외부 영향력’ 대응 내용도 함께 들어간 것으로 전해졌다.

이 같은 내용은 트럼프 대통령이 합의 발표 후 CNBC와의 한 인터뷰에서 골든돔과 광물권이 그린란드 관련 합의의 일부가 될 것이라고 말한 것과 비슷하다.

악시오스는 뤼터 사무총장의 제안은 덴마크가 오랫동안 논의해 온 ‘통치권을 유지하되 미국의 군사적 존재감을 확대할 수 있다’는 흐름과 유사하다고 해석했다.

소식통들은 “트럼프 대통령이 협정에 대해 희망적이고, 이번 협정이 잘 된다면 미국은 그린란드에 대한 모든 전략적 목표를 영구적이며 아주 적은 비용으로 달성하게 되는 것”이라고 설명했다.

CNN도 나토 관계자들을 인용해 이날 나토 회의에서 그린란드 내 미군 군사 기지를 더 많이 건설하는 방안도 논의된 바 있다며, 미군 기지가 설립되는 부지는 미국 영토로 간주될 것이라고 보도했다.

다만, 나토 관계자들은 그린란드 내 미군기지 건설이 이날 트럼프 대통령이 언급한 합의 틀에 최종적으로 포함될지는 불분명하다고 말했다.

뉴욕타임스(NYT)는 이날 나토 회원국 군 회의에 참석한 관계자의 발언을 통해 그린란드에 대한 구상은 사이프러스에 있는 영국군 기지를 모델로 삼았다고 전했다. 영국 식민지였던 사이프러스 내 영국 군사기지는 현재 영국 영토로 간주된다.

미국은 향후 몇주 내 덴마크·그린란드와 이번에 잠정 합의한 내용을 두고 고위급 협상을 시작할 것으로 전망된다.

캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인은 미국과 나토 간 그린란드 합의 내용에 대해 “트럼프 대통령이 다시 한번 최고 협상가임을 입증하고 있다”며 “관련 당사자들이 세부 내용을 확정하는 대로 공개할 것”이라고 말했다.