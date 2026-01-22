[헤럴드경제=김성훈 기자] 40대 어머니가 불이 난 아파트에 고립된 어린 자녀 3명을 구하기 위해 목숨을 걸고 뛰어든 당시 상황이 구체적으로 알려졌다.

22일 전남 광양소방서에 따르면, 지난 19일 오후 5시 23분께 광양시 금호동의 한 아파트 5층에서 불이 났다는 119 신고가 접수됐다.

소방당국은 신고를 받고 5분만에 출동, 40대 여성 1명과, 7살 이하 어린 아이 3명을 무사히 구조하고, 50여분만에 불을 완전히 껐다.

연합뉴스에 따르면, 구조된 40대 여성 A 씨는 네 자녀를 둔 엄마로, 당시 자녀들과 함께 외출했다가 집으로 돌아오는 길이었다.

A 씨는 아파트 현관 바로 앞에 차를 잠시 세운 뒤, 7살 첫째에게 7개월 된 막내를 제외한 동생 둘을 데리고 먼저 5층에 있는 집에 들어가 있도록 했다.

가까운 주차장은 빈자리가 없어 다소 거리가 있는 곳으로 가야 했는데, 어린 네 자녀를 A 씨 혼자서 챙겨 돌아오는 것은 안전상 바람직하지 않았기 때문이다.

첫째가 동생들을 데리고 집으로 가는 모습을 확인한 A 씨는 주차를 마친 뒤 막내를 챙겨 집으로 돌아왔다.

첫째와 동생들은 먼저 집 안에 들어간 상태였다.

집 현관 앞에 도착한 A 씨는 뭔가 큰일이 났다는 것을 직감했다. 현관 문 틈 사이로 연기가 새어 나오고 있었던 것이다. 다급히 문을 열려고 했지만, 어째서인지 현관 잠금장치는 작동을 멈춰 열리지 않았다.

A 씨는 곧바로 옆집으로 가 막내 아이를 맡기면서 119에 신고해달라고 부탁하고 위층인 6층으로 뛰어 올라갔다.

그는 6층 이웃에게 양해를 구한 뒤 창가로 가 아래에 있는 자기 집 상태를 살폈다. 집은 마침 창문이 열려 있었다.

A 씨는 위험을 생각할 겨를조차 없이 창문을 넘어 벽을 타기 시작했다. 베란다 난간과 에어컨 실외기에 의지해 자기 집으로 내려갔다. 발이 닿지 않아 자칫 추락할 수도 있는 아찔한 상황이었지만 에어컨 배관 등을 붙잡고 매달린 뒤에야 가까스로 무사히 내려설 수 있었다.

불은 거실 전기난로가 넘어지면서 발생한 것으로 추정된다. 층간소음 방지용 매트가 깔려있어 순식간에 번진 것으로 보인다.

베란다에 내려선 A 씨는 화염과 연기 때문에 더 접근하지 못하고 큰 소리로 자녀들의 안부를 확인했다.

불행 중 다행으로 불이 번지기 전 첫째가 동생들을 데리고 안방으로 대피해 있었던 상황이었다.

모두 무사하다는 것을 확인한 A 씨는 ‘연기가 들어오지 않게 문을 꽉 닫으라’고 당부하며 자녀들을 살폈다.

얼마 지나지 않아 신고받고 출동한 구조대가 도착했다. 구조대는 고가 사다리차를 동원해 A 씨와 자녀 3명을 무사히 구조해 병원으로 이송했다.

병원 진료 결과 특별히 건강상 문제는 확인되지 않아 모두 퇴원한 상태다.

광양시는 A 씨 가족에게 주택 화재 피해자 지원금으로 300만원을 지원하고, 희망할 경우 임시 거처를 지원한다는 계획이다.