[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 ‘쌍특검’(통일교·공천 헌금) 도입을 촉구하며 단식을 시작한 지 8일째인 22일 단식을 중단하고 병원으로 옮겨졌다.

장 대표는 이날 오전 11시55분께 단식 농성을 해 온 국회 로텐더홀에서 휠체어를 타고 입장 발표를 한 뒤 본청 앞에 대기 중이던 구급차를 타고 양지병원으로 이송됐다.

그는 “의원님들과 당협위원장님들, 당원 동지들, 국민과 함께한 8일이었다. 함께해 준 모든 분께 감사드린다. 응원하는 마음 잊지 않겠다”며 눈물을 흘렸다.

이어 “좀 더 길고 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다”며 “그러나 부패한 이재명 정권과 민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것이다. 진정한 단식은 오늘부터가 시작”이라고 했다.

한편 앞서 박근혜 전 대통령이 단식 중인 장 대표를 찾았다.

박 전 대통령은 이날 오전 11시20분께 장 대표를 만나 “생각이 조금씩 다를 수는 있겠지만 정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해 목숨을 건 투쟁을 한 것, 이 점에 대해 국민께서는 장 대표의 진정성을 인정할 것”이라며 “이 자리에서 단식을 그만두겠다고 약속해 주셨으면 한다”고 당부했다.

장 대표는 묵묵히 두 손을 모으고 박 전 대통령 얘기를 듣다가 “그렇게 하겠다”고 답했다.